Il 15 novembre centinaia di migliaia di persone hanno manifestato nel parco Letna, a Praga, contro la riforma della radiotelevisione pubblica promossa dal governo sovranista di Andrej Babiš. Il progetto, approvato in prima lettura dal parlamento, abolisce il canone e riduce le risorse di radio e tv, affidandone il finanziamento al bilancio statale. Secondo i manifestanti, che erano già scesi in piazza il 25 ottobre, la riforma è un attacco all’indipendenza dell’informazione e un segnale della deriva autoritaria del governo. “La mobilitazione merita rispetto”, scrive Deník Referendum. “Ma le petizioni e gli slogan non bastano per sconfiggere Babiš. Serve un’alternativa capace di parlare anche ai suoi elettori, affrontando i temi del costo della vita, della casa, dei salari e del deterioramento dei servizi pubblici”.