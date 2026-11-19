Il 17 novembre è cominciato il processo a Venâncio Mondlane (nella foto), 52 anni, che si era candidato alle presidenziali mozambicane del 2024 e ne aveva duramente contestato i risultati. È accusato di istigazione al terrorism o e di altri reati per cui rischia fino a 24 anni di carcere. “Le accuse si basano sui video che aveva pubblicato per spingere i suoi sostenitori a scendere in piazza per denunciare i brogli che avevano fatto vincere l’avversario Daniel Chapo, del partito Frelimo”, scrive Carta de Moçambique. “Le proteste furono duramente represse e morirono più di 350 persone, ma nessun agente è stato processato”.