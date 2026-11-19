La Germania si prepara a rimettere in funzione le sue centrali elettriche alimentate con il carbone e il petrolio nel tentativo di assicurare una solida produzione di elettricità durante i prossimi mesi invernali, che saranno caratterizzati da una preoccupante carenza di gas naturale. Lo scrive Bloomberg, che afferma di aver preso visione di una bozza della legge elaborata dal governo di Berlino. Le centrali a carbone e a petrolio in Germania sono tenute ferme come riserva a cui ricorrere in caso di emergenza energetica nazionale. In base alla bozza di legge scritta dal governo, queste centrali saranno riempite di carburante per essere pronte a entrare in funzione in breve tempo e stabilizzare l’offerta di energia.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati