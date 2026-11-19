La Germania si prepara a rimettere in funzione le sue centrali elettriche alimentate con il carbone e il petrolio nel tentativo di assicurare una solida produzione di elettricità durante i prossimi mesi invernali, che saranno caratterizzati da una preoccupante carenza di gas naturale. Lo scrive Bloom­berg, che afferma di aver preso visione di una bozza della legge elaborata dal governo di Berlino. Le centrali a carbone e a petrolio in Germania sono tenute ferme come riserva a cui ricorrere in caso di emergenza energetica nazionale. In base alla bozza di legge scritta dal governo, queste centrali saranno riempite di carburante per essere pronte a entrare in funzione in breve tempo e stabilizzare l’offerta di energia.