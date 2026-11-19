Il 17 novembre la Federal aviation administration (Faa), l’agenzia che gestisce il traffico aereo negli Stati Uniti, ha sospeso l’installazione di nuovi router dopo che uno di questi apparecchi è stato indicato come possibile causa del blocco nazionale dei voli del 13 novembre, scrive l’Associated Press. Quel giorno un guasto alle comunicazioni aveva costretto la Faa a fermare per quasi cinque ore le partenze in tutto il paese, provocando migliaia di cancellazioni e ritardi. Il problema ha coinvolto 17 dei 22 centri regionali che controllano gli aerei in quota. In attesa di accertare la causa, l’agenzia ha disattivato i router Juniper già installati ed è tornata a usare apparecchi Cisco installati circa 25 anni fa. Il sistema statunitense di controllo del traffico aereo è da tempo considerato obsoleto e in parte dipende da tecnologie molto datate. L’amministrazione Trump ha chiesto al congresso cinquanta miliardi di dollari per modernizzarlo. ◆