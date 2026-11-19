“Una carovana formata da circa 1.500 migranti, in gran parte honduregni, è partita all’inizio di novembre e sta lentamente avanzando nel sud del Messico”, scrive El País. Il gruppo è diventato l’ennesimo fronte di discussione tra la presidente messicana Claudia Sheinbaum e Donald Trump, che ha minacciato di imporre nuovi dazi doganali se il governo del Messico non fermerà la carovana prima che arrivi negli Stati Uniti.