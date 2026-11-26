Secondo una leggenda, tanto tempo fa una madre raccolse della legna per sfamare il figlio nel giorno del signore, consacrato al riposo. Per aver infranto quel divieto, dio la punì mandandola sulla Luna dove è ancora possibile vederla insieme al suo bambino. Da questa e da altre storie popolari l’artista sudafricana Tshepiso Moropa ha preso ispirazione per il suo nuovo lavoro intitolato Dinaane, ditoro and the imagining of the otherwise, appena diventato un libro (L’Artiere 2026).

Moropa è un’artista autodidatta che ha studiato psicologia e linguistica e nelle sue ricerche esplora gli archivi e le narrazioni popolari africane. Le sue opere si muovono nell’universo dei dinaane e dei ditoro, rispettivamente i racconti popolari e le figure oniriche della tradizione dei popoli tswana, presenti soprattutto in Botswana e Sudafrica.

Usando tecniche digitali e analogiche, Moropa mescola immagini personali e materiali d’epoca che poi ritaglia, sovrappone e ricompone in collage in cui costruisce scene surreali per riflettere sul modo in cui queste leggende sono tramandate e reinterpretate ancora oggi. Il collage per Moropa non è solo una tecnica visiva, ma un modo per mettere in discussione l’idea della fotografia come documento oggettivo. Nelle sue immagini compaiono divinità dei fiumi, uccelli messaggeri, figure magiche e altri personaggi del folclore degli tswana, che le permettono di riflettere sull’identità nera, sull’autodeterminazione femminile e sulla possibilità di recuperare un patrimonio culturale assente dagli archivi coloniali o rappresentato in maniera distorta. “È importante riportare il nostro passato nel presente. Molto di ciò che siamo è stato cancellato dalla storia. È proprio questa cancellazione a spingermi a raccontare queste credenze”, spiega Moropa. ◆

L’uomo e le due mogli Monna le basadi ba babedi

C’era una volta un uomo che aveva sposato due donne. Una delle due diede alla luce un bambino senza gambe. Mentre era ancora sconcertato per la nascita di quel bambino, la seconda moglie partorì due uova. L’uomo rimase terrorizzato da quello strano fenomeno. Reagì dicendo alla moglie che non la voleva più e che sarebbe rimasta da sola nella capanna. Tornò dalla prima moglie: in fondo, per quanto avesse avuto un bambino senza gambe, era pur sempre un essere umano e non un uovo. Dopo alcune settimane, le uova si schiusero, rivelando la presenza di due bellissimi bambini.

Sananapo

Le ragazze si sentirono frustrate quando udirono il cucciolo cantare quella canzone. Erano così spaventate che ebbero un forte mal di stomaco. Si resero conto che quel cucciolo avrebbe rivelato il loro segreto. Lo catturarono e lo uccisero. Quando lo lasciarono lì, credendolo morto, pensarono che il segreto fosse al sicuro. Erano le uniche a conoscerlo e pensavano di poterlo portare con sé per sempre. Mentre tornavano a casa dopo essere andate a raccogliere la legna da ardere, sentirono nuovamente il cucciolo che le seguiva, cantando.

Selekana e la dea del fiume Selekana le modimo wa noka

Selekana piangeva e disse: “Fiume, fiume, restituiscimi gli ornamenti che ti ho donato!”. Alla fine sentì una voce provenire dalle profondità del fiume, che diceva: “Vieni qui, figlia mia, seguimi!”. Selekana allora si tuffò nell’acqua, sperando di ritrovare i suoi ornamenti. Dopo un po’, i suoi piedi toccarono il letto del fiume. Poi vide una luce davanti a sé. Dopo qualche tempo vide una donna avvicinarsi. Aveva una sola gamba e una sola mano con cui toccò Selekana. La spinse verso la superficie con una forza sorprendente. Solo allora Selekana si rese conto di essere uscita dal fiume.

La donna che lavorò nel giorno del riposo Ya bo e nna taona tsotle

Si racconta che tanto tempo fa vivesse una donna che portava un bambino sulla schiena. Una domenica si accorse di non avere legna da ardere per accendere il fuoco. Essendo cristiana, sapeva che il signore le proibiva di lavorare nel giorno del riposo. Il bambino era affamato e la donna pensò che fosse meglio andare nel bosco a raccogliere la legna piuttosto che lasciarlo morire di fame. Quando arrivò nel bosco, cominciò a raccogliere la legna. Continuò finché non ne ebbe abbastanza per formare una fascina. Legò insieme i pezzi di legno e si incamminò verso casa. Dio si accorse che la donna aveva peccato e decise di punirla. La sollevò e la inchiodò alla Luna. Ancora oggi, sulla superficie lunare è possibile vedere quella donna, con il bambino sulla schiena e la fascina di legna.