Francia Il 24 novembre l’agente di polizia accusato di aver ucciso Nahel Merzouk (nella foto, la madre) nel giugno 2023 durante un controllo stradale a Nanterre è stato rinviato a giudizio per omicidio.
Slovacchia Il 24 novembre il parlamento ha approvato l’abolizione del voto per posta dall’estero: gli slovacchi fuori dal paese potranno votare di persona nelle sedi diplomatiche. Il governo sostiene che la misura tutela la segretezza del voto, ma molti denunciano che servirà a penalizzare l’opposizione in vista delle elezioni del 2027.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati