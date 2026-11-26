Cactus Nonostante la loro proverbiale resistenza alla siccità e al caldo estremo, anche i cactus sono vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Uno studio pubblicato su Nature ha preso in esame 993 specie originarie delle Americhe, combinando le proiezioni sull’andamento delle precipitazioni e delle temperature con un archivio di 650mila osservazioni sul campo svolte da ricercatori e volontari. I risultati suggeriscono che entro la fine del secolo una specie su quattro potrebbe perdere almeno l’80 per cento del proprio habitat ed essere quindi classificata come a rischio di estinzione. La minaccia principale è rappresentata dall’intensificarsi delle siccità: anche se i cactus possono sopravvivere per mesi senza pioggia, l’aridità eccessiva può indebolirli e impedirne la fioritura. Un altro problema, che sta causando un forte aumento della mortalità nei saguari (nella foto) del deserto di Sonora, è l’aumento delle temperature durante la notte, quando i cactus normalmente aprono i pori per respirare. Dato che queste specie sono spesso alla base degli ecosistemi desertici, la loro scomparsa avrebbe gravi conseguenze per la biodiversità in questi ambienti.