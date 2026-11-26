Cactus Nonostante la loro proverbiale resistenza alla siccità e al caldo estremo, anche i cactus sono vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Uno studio pubblicato su Nature ha preso in esame 993 specie originarie delle Americhe, combinando le proiezioni sull’andamento delle precipitazioni e delle temperature con un archivio di 650mila osservazioni sul campo svolte da ricercatori e volontari. I risultati suggeriscono che entro la fine del secolo una specie su quattro potrebbe perdere almeno l’80 per cento del proprio habitat ed essere quindi classificata come a rischio di estinzione. La minaccia principale è rappresentata dall’intensificarsi delle siccità: anche se i cactus possono sopravvivere per mesi senza pioggia, l’aridità eccessiva può indebolirli e impedirne la fioritura. Un altro problema, che sta causando un forte aumento della mortalità nei saguari (nella foto) del deserto di Sonora, è l’aumento delle temperature durante la notte, quando i cactus normalmente aprono i pori per respirare. Dato che queste specie sono spesso alla base degli ecosistemi desertici, la loro scomparsa avrebbe gravi conseguenze per la biodiversità in questi ambienti.
**Tempeste **Una tempesta eccezionalmente intensa ha colpito Tupancireta, nel sud del Brasile, uccidendo almeno cinque persone e danneggiando migliaia di edifici.
Temperature Secondo i dati preliminari pubblicati dal programma europeo Copernicus, il 22 novembre la temperatura media globale ha superato di 2,23 gradi i livelli preindustriali, il dato più alto mai registrata. L’anomalia potrebbe raggiungere i 2,3 gradi nei prossimi giorni, a causa della somma tra gli effetti del cambiamento climatico e dell’intensificarsi del Niño.
Aviaria Le autorità francesi hanno innalzato lo stato di allerta nazionale per l’influenza aviaria H5n1 e imposto misure di contenimento negli allevamenti di pollame dopo la scoperta di un focolaio nel nord del paese.
**Tartarughe **Settantacinque piccoli di tartaruga marina olivacea (Lepidochelys olivacea, _ nella foto_) sono emersi dalle uova deposte nei primi nidi di questa specie mai osservati sulle spiagge della California meridionale. Le tartarughe, che normalmente si riproducono nelle regioni tropicali, potrebbero essere state spinte più a nord dalla temperatura insolitamente alta delle acque dell’oceano Pacifico.
**Terremoti **Un sisma di magnitudo 6,8 è stato registrato nel mare di Banda al largo di Timor Est.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 104. Compra questo numero | Abbonati