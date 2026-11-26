Un sospiro è un respiro da due a cinque volte più profondo, spiega Nrc. Possiamo farlo intenzionalmente, ma di solito non ce ne accorgiamo: sospiriamo tutto il giorno, in media ogni cinque minuti. Secondo uno studio statunitense, quest’attività avrebbe principalmente una funzione fisiologica: serve a riempire d’aria il tessuto polmonare, distendendolo per un istante. Ma c’è anche un legame tra i sospiri e le emozioni. Si può sospirare in una situazione difficile, ma anche se ci si sente sollevati. Questo perché respirare profondamente ha un effetto calmante. In alcuni casi basta anche un solo sospiro per sentirsi meglio.