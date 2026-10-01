È scritto: sei destinato a morire Oggi o domani O il giorno dopo ancora.

È inutile, tutto è già in agonia; il tempo, il linguaggio le grida, i sogni, le canzoni, l’amore, la musica.

È inutile, tutto è già distrutto, non resta nulla, tranne il vuoto che rumoreggia violento, tranne i corpi che scivolano in un silenzio cupo, tranne una distruzione che si spande copiosa.

Abdel Wahab Yousif Noto come Latinos, Abdel Wahab Yousif era un poeta sudanese nato nel 1994 in Darfur. È annegato nel Mediterraneo nell’agosto 2020 tentando di raggiungere l’Europa. Una selezione di sue poesie è stata pubblicata in italiano sulla rivista Locorotondo (n. 56, dicembre 2022). Questo testo è uscito sul sito della rivista ArabLit il 19 ottobre 2020. Traduzione dall’arabo di Flavia Carlorecchio.