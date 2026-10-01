È scritto: sei destinato a morire
Oggi o domani
O il giorno dopo ancora.
Nessuno può fermare la ruota della distruzione
Che schiaccia la carne viva della vita.
È tutto inutile, non c’è redenzione
negli ultimi istanti
per il cadavere del mondo.
È tutto inutile, non c’è guizzo di luce
che possa spaventare la notte.
È inutile, tutto è già in agonia;
il tempo, il linguaggio
le grida, i sogni,
le canzoni, l’amore, la musica.
È inutile, tutto è già distrutto,
non resta nulla,
tranne il vuoto che rumoreggia violento,
tranne i corpi che scivolano in un silenzio cupo,
tranne una distruzione che si spande copiosa.
Abdel Wahab Yousif Noto come Latinos, Abdel Wahab Yousif era un poeta sudanese nato nel 1994 in Darfur. È annegato nel Mediterraneo nell’agosto 2020 tentando di raggiungere l’Europa. Una selezione di sue poesie è stata pubblicata in italiano sulla rivista Locorotondo (n. 56, dicembre 2022). Questo testo è uscito sul sito della rivista ArabLit il 19 ottobre 2020. Traduzione dall’arabo di Flavia Carlorecchio.
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Questo articolo è uscito sul numero 1685 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati