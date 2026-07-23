Heba Mohammed Al Agha è un’autrice palestinese, attiva nel mondo dell’editoria e del sostegno agli scrittori emergenti. Nata a Khan Younis nel 1986, si è rifugiata in Egitto nel 2024. Questo testo, uscito su ArabLit il 1 agosto 2024, è dedicato a due giornalisti uccisi dall’esercito israeliano il 31 luglio 2024. Secondo la Federazione internazionale dei giornalisti, l’esercito israeliano ha ucciso almeno 236 giornalisti e giornaliste palestinesi nella Striscia di Gaza tra il 7 ottobre 2023 e il 20 giugno 2026. Traduzione dall’arabo di Flavia Carlorecchio.