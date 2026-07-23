Non ammettiamo tristezza in questa città
Non esiste un muro su cui appoggiarci a piangere
Non c’è un casco
O un’armatura a proteggerci
Tutto ci schiaccia
Non esiste amico, alleato
A cui gridare con angoscia: guarda come muore in fretta la gente qui
Niente ci allontana dalla morte
Tranne la morte stessa.
Heba Mohammed Al Agha è un’autrice palestinese, attiva nel mondo dell’editoria e del sostegno agli scrittori emergenti. Nata a Khan Younis nel 1986, si è rifugiata in Egitto nel 2024. Questo testo, uscito su ArabLit il 1 agosto 2024, è dedicato a due giornalisti uccisi dall’esercito israeliano il 31 luglio 2024. Secondo la Federazione internazionale dei giornalisti, l’esercito israeliano ha ucciso almeno 236 giornalisti e giornaliste palestinesi nella Striscia di Gaza tra il 7 ottobre 2023 e il 20 giugno 2026. Traduzione dall’arabo di Flavia Carlorecchio.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati