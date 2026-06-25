è cancro:
sentendo il nome
della malattia,
assumiamo entrambi
la stessa espressione.
non sono altro
che il tuo partner:
la stanza d’ospedale
è un mare sconosciuto,
su cui mi infrango come un’onda.
dato che anche oggi
sei riuscito a masticare
la mela, sono felice –
si fa pieno inverno,
nella stanza d’ospedale –
cammino da solo
dalla stazione fino a casa –
il nostro trilocale
adesso appare
troppo grande.
Iwakawa Arisa è una poeta, scrittrice e saggista giapponese nata nel 1980. Insegna letteratura giapponese moderna all’università Waseda di Tokyo e si occupa di temi come il rapporto tra narrazione e trauma e la critica queer e femminista. Questo testo è uscito nel 2025 sul bimestrale Gendai tanka. Traduzione dal giapponese di Damiana De Gennaro.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 90. Compra questo numero | Abbonati