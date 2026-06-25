Iwakawa Arisa è una poeta, scrittrice e saggista giapponese nata nel 1980. Insegna letteratura giapponese moderna all’università Waseda di Tokyo e si occupa di temi come il rapporto tra narrazione e trauma e la critica queer e femminista. Questo testo è uscito nel 2025 sul bimestrale Gendai tanka. Traduzione dal giapponese di Damiana De Gennaro.