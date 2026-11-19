Quando l’Fbi entra nella sede del Progetto agricolo del tempio del popolo, in Guyana, sequestra circa mille audiocassette: musica, interviste e soprattutto le registrazioni dei sermoni tenuti a Jonestown. Su un nastro di 44 minuti, che viene catalogato come “The death tape”, è inciso il suono del suicidio di massa dei più di 900 adepti della setta guidata dal reverendo Jim Jones. Lo scrittore James Reston Jr, impugnando il Freedom of information act, ottiene l’accesso alle circa 900 ore di registrazioni audio degli ultimi tre anni di vita della setta. Insieme alla produttrice Deborah Amos e al conduttore Noah Adams, Reston tesse un ritratto della follia collettiva che Jim Jones era riuscito a costruire intorno a sé, trascinando quasi mille persone nella distorsione della visione politica, nella paranoia e nel suo delirio di onnipotenza. Condensate in 75 minuti, le registrazioni diventano un viaggio nella coscienza collettiva degli adepti di Jim Jones: risate, violenze, canti e urla mettono l’ascoltatore di fronte a una delle più grandi paure dell’era contemporanea: l’esaltazione inconsapevole per l’autoannientamento. La recente morte di Noah Adams, voce di questo documentario e grande autore della radio pubblica statunitense Npr, è l’occasione per ascoltare questo bellissimo classico del 1981.