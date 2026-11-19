Un messaggio pop-up e una voce che veniva dal computer avevano fatto sobbalzare Jane Isay, che all’epoca aveva 81 anni. La voce diceva che c’era un problema con il suo conto in banca e le indicava un numero da chiamare. Isay, un’ex editor di libri con un lavoro e una vita indipendente, aveva ubbidito al messaggio e composto il numero apparso sullo schermo.

Le aveva risposto un uomo dicendole: “Il suo conto corrente è nel mirino di alcuni truffatori che vogliono prendersi 35mila dollari, deve ritirare subito i suoi soldi”. Poi le avevano detto di andare in banca e fare un prelievo. “Loro” sarebbero passati a prendere il denaro e lo avrebbero messo al sicuro per lei. L’avevano anche avvisata di non chiamare la banca, perché era già sotto il controllo dei “ladri”.

“Mi considero una persona piuttosto intelligente”, racconta Isay. “Ma ci sono cascata in pieno”. Era andata perfino in due diverse filiali della banca, perché la prima non aveva abbastanza contanti. Quando era arrivata alla seconda, la capocassiera era già stata allertata e le aveva fatto cenno di avvicinarsi. “Mi aveva chiesto se il telefono era ancora acceso, e in effetti lo era, perché l’uomo mi aveva detto di non riattaccare per potermi dare indicazioni”, ricorda Isay. La cassiera aveva scritto un biglietto: “Stanno cercando di derubarla, non dica niente. Abbiamo chiamato la polizia”.

In seguito la cassiera le ha raccontato che era la terza persona coinvolta nella truffa quel giorno. Un’altra cliente aveva perso tutti i suoi risparmi. “Mi sono sentita così stupida”, dice Isay.

Si stima che le frodi finanziarie compiute sfruttando la vulnerabilità o la buona fede altrui colpiscano tra il 5 e il 17 per cento delle persone sopra i sessant’anni. I dati dell’Internet crime complaint center dell’Fbi e della Federal trade commission (Ftc, l’antitrust degli Stati Uniti) mostrano che questi specifici reati finanziari sono aumentati in modo vertiginoso, passando da circa seicento milioni di dollari nel 2020 a una cifra compresa tra i 2,4 e i cinque miliardi di dollari nel 2024. E nel 2025 sono saliti ancora: le perdite segnalate all’Fbi ammontavano complessivamente a quasi 7,75 miliardi di dollari, mentre un nuovo rapporto della Ftc stima che solo in quell’anno gli anziani abbiano perso fino a 119,5 miliardi di dollari.

Queste cifre, inoltre, potrebbero essere sottostimate, perché si tratta di reati che molto spesso non vengono denunciati, soprattutto se il raggiro lo commette un familiare. Quando sono truffate, le vittime più avanti negli anni in genere perdono più denaro dei giovani: in alcuni casi vanno in fumo i risparmi di una vita, senza più avere davanti a sé anni di lavoro per poterli rimettere insieme.

C’è qualcosa nelle persone anziane – fattori biologici, psicologici o sociali – che le espone a determinati tipi di frode? In alcuni casi la risposta potrebbe essere sì. A questa vulnerabilità contribuisce una combinazione di fattori di rischio, dice Duke Han, un ricercatore dell’University of Southern California che studia neuro­psicologia clinica, gerontologia, invecchiamento cognitivo e processi decisionali nel campo finanziario. Innanzitutto, spiega Han, le persone anziane potrebbero avere “lievi alterazioni nelle regioni cerebrali associate alla capacità di immaginare determinati esiti o di giudicare l’esatto valore delle cose”. E aggiunge: “Se c’è anche solo un lieve declino di queste facoltà, una persona potrebbe effettivamente essere più vulnerabile alle frodi”.

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Tecniche mirate

Gli anziani non sono necessariamente presi di mira più spesso rispetto ad altre fasce d’età, ma sono colpiti in modo diverso, spiega Peter Lichtenberg, un ricercatore della Wayne state university che da anni studia i dati federali sulle frodi. La sua osservazione è confermata da altri dati, secondo i quali alcune particolari tecniche di persuasione funzionano meglio con chi ha una certa età. I test di laboratorio condotti da Natalie Ebner, un’esperta di invecchiamento cognitivo dell’università della Florida, dimostrano che certe “armi di persuasione”, come la simpatia (trovare punti in comune) e la reciprocità (offrire inizialmente qualcosa), si dimostrano più efficaci con gli anziani che con i giovani.

Nel contesto di una frode via email, per esempio, i truffatori possono indurre la vittima a credere di avere qualcosa in comune con loro, come il fatto di possedere un animale domestico. Oppure possono sfruttare il meccanismo della reciprocità ricorrendo a un “regalo” di poco conto (per esempio una brochure scaricabile) per convincere l’utente a cliccare su un link o a rispondere a un’email, portandolo a installare un codice maligno o un virus sul proprio computer.

Esistono anche altre armi di persuasione usate dai truffatori. Il principio della scarsità può essere sfruttato proponendo un’offerta d’investimento irripetibile o creando un falso senso di potenziale sicurezza economica. Le email di falsi enti governativi possono far leva sull’autorità per indurre i destinatari a cliccare su link o a fornire informazioni personali. Gli imbroglioni possono incoraggiare le vittime a trasferire soldi su conti “sicuri”, garantire rendimenti elevati sugli investimenti o convincere i malcapitati che inviare del denaro servirà a proteggere una persona cara in pericolo.

La vulnerabilità alle frodi può aumentare quando si riduce il volume di una regione cerebrale chiamata insula anteriore che, in collegamento con altre aree cerebrali, contribuisce a elaborare le informazioni provenienti dall’ambiente e a integrarle con quello che già sappiamo: sono capacità fondamentali per valutare i rischi e adottare comportamenti idonei a evitarli, spiega Ebner. Le alterazioni strutturali e funzionali di questa regione e del suo modo di comunicare con altre aree del cervello possono cominciare nella tarda mezza età, aggiunge la ricercatrice.

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Sentimenti positivi

Gli anziani sono anche più inclini a fidarsi delle informazioni di cui già disponevano perfino dopo aver scoperto che sono false, afferma Ebner. Questo bias (deviazione dalla razionalità) può far apparire una truffa sempre più credibile ogni volta che viene ripetuta. Paradossalmente anche essere di buon umore può aumentare il rischio, perché i sentimenti positivi possono indurre a elaborare meno criticamente le informazioni. Le ricerche hanno dimostrato che gli anziani tendono a concentrarsi sugli stimoli positivi più dei giovani. “Magari elabori le informazioni più superficialmente perché ti senti in gran forma e vedi tutto rosa”, continua Ebner. “Quindi non le esamini con la stessa attenzione. E questo potrebbe diventare un fattore di rischio associato all’invecchiamento”.

Inoltre, le persone avanti con gli anni hanno più spesso difficoltà a decidere di chi fidarsi una seconda volta. In uno studio di laboratorio del 2025 basato su alcuni giochi, gli anziani in media erano inclini a riprendere a giocare con chi, in un giro precedente, si era dimostrato poco generoso. I più giovani, invece, avevano imparato a evitare quel tipo di persone. Le scansioni cerebrali hanno indicato alcuni possibili meccanismi alla base di questa differenza: una minore attività dell’ippocampo e dell’amigdala negli anziani mentre apprendevano come qualcuno si era comportato, e una minore attività del giro frontale inferiore – una regione responsabile dell’inibizione delle informazioni irrilevanti – che potrebbe averli resi più influenzabili dall’apparente affidabilità di un volto, indipendentemente dal comportamento effettivo.

Han ha usato anche tecniche di neuroimaging per cercare collegamenti tra specifiche regioni cerebrali che potrebbero spiegare perché alcuni anziani cadono vittime di truffe e altri no. Queste regioni in precedenza erano già state associate alla capacità di evitare i rischi, alla vulnerabilità alle truffe, alla fiducia e ai processi decisionali in condizioni di incertezza. In uno studio pubblicato nel 2020 il suo team di ricerca ha sottoposto a risonanza magnetica cerebrale sedici volontari dai cinquant’anni in su che vivevano autonomamente ed erano stati vittime di raggiri. I risultati sono stati confrontati con quelli di altre sedici persone con caratteristiche analoghe che non si erano lasciate abbindolare. Nel complesso, nel gruppo delle vittime di truffe lo studio ha rilevato alcune differenze nei collegamenti che l’ippocampo, l’insula e la corteccia frontale mediale stabilivano con altre aree cerebrali. Queste tre regioni sono coinvolte nei processi decisionali e nella gestione delle situazioni sociali. Ma mentre alcuni partecipanti allo studio mostravano evidenti cambiamenti cerebrali, in altri – truffati anche loro – non se ne riscontrava nessuno.

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“Dal punto di vista cognitivo molte persone che hanno partecipato al nostro studio erano assolutamente integre”, dice Han. “Erano medici, avvocati, persone che nelle loro professioni e nelle loro comunità hanno ruoli di rilievo”. Quindi, osserva il ricercatore, potrebbero esserci altre ragioni per cui alcuni di loro sono caduti vittime di truffe. Per esempio, un maggiore isolamento sociale, una strategia fraudolenta più efficace o il fatto di essere stati presi particolarmente di mira perché ritenuti ricchi o inclini a fidarsi.Contrariamente a quanto si pensa, i casi di frode segnalati sono più frequenti ai due estremi dell’età adulta – non solo tra gli anziani – mentre il livello più basso si registra nella mezza età. Ma a seconda dell’età si è più vulnerabili a diversi tipi di truffa, dice Han. I giovani adulti sono coinvolti più spesso nelle truffe fatte attraverso i social media e in quelle legate al gioco d’azzardo; gli anziani tendono a rispondere agli appelli inviati per posta da enti di beneficenza fasulli o alle telefonate e ai messaggi che approfittano della loro lunga abitudine alla cortesia. A tutte le età, però, i truffatori puntano sull’urgenza, spingendo le vittime ad agire immediatamente, senza avere il tempo di verificare.

Conoscenze finanziarie

Un elemento su cui fortunatamente si può intervenire è emerso da uno studio condotto nel 2025 su 672 adulti di almeno sessant’anni a Pittsburgh e New York, negli Stati Uniti. Gli anziani con punteggi più alti nei test sulle conoscenze finanziarie di base e sulle competenze matematiche erano significativamente meno vulnerabili alle truffe e avevano meno probabilità di diventarne vittime rispetto a quelli con punteggi più bassi. Gli uomini e i partecipanti appartenenti a gruppi neri e ispanici erano particolarmente a rischio: questo si spiega in parte con i punteggi più bassi ottenuti nei test sulle competenze matematiche e le conoscenze finanziarie. Più anni di studio si sono rivelati un fattore protettivo. I ricercatori suggeriscono che programmi di educazione finanziaria mirati potrebbero contribuire a ridurre queste disparità.

Le ricerche mostrano anche che il ragionamento analitico – il pensiero ponderato e logico che protegge dalle manipolazioni – agisce come fattore protettivo contro i raggiri. Ma questa capacità può diminuire nel tempo. Rispetto ai giovani, gli anziani tendono a giudicare più affidabili e avvicinabili i volti che sono stati classificati come inaffidabili; in sostanza, mostrano una minore sensibilità ai segnali di inaffidabilità. Secondo Ebner, questo dato potrebbe in parte spiegare la vulnerabilità alle frodi. In un articolo del 2024, per esempio, gli anziani si rivelavano meno inclini a modificare la loro opinione sull’affidabilità dei volti anche dopo essere stati informati che quei visi erano abbinati a carte che li avrebbero penalizzati nel corso di un gioco.

Vulnerabilità in aumento Danni economici subiti dalle vittime di frodi con almeno 60 anni, negli Stati Uniti, miliardi di dollari ( Ftc Sentinel/2026 Older Adults Report )

Sue Haelle, un’infermiera in pensione della zona di Dallas/Fort Worth che ha compiuto ottant’anni l’estate scorsa, si definisce “una persona alla mano”. Dopo aver messo un like a un post di Instagram collegato all’attore Vin Diesel, è stata contattata da qualcuno che sosteneva di essere proprio lui. Il truffatore ha conquistato la sua fiducia nel corso dei mesi successivi: le inviava foto scattate esattamente nei luoghi delle riprese, descriveva in dettaglio cure mediche all’estero e le ha perfino mandato una foto della sua gamba rotta. Ma a un certo punto la storia aveva preso un’altra piega: un controllo fiscale, fondi congelati e la necessità di “un piccolo aiuto”. Haelle ha inviato qualche migliaio di dollari e poi i codici di alcune carte regalo. Alla fine sua figlia si è accorta dei prelievi da un conto corrente comune. “Mi sono sentita così in colpa, non immaginate quanto”, racconta Haelle. “Dopo l’accaduto non riuscivo più a fare niente. Non volevo più uscire”.

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La storia di Haelle è una delle migliaia legate alle truffe per impersonificazione, nelle quali gli imbroglioni si fingono celebrità, funzionari pubblici, familiari scomparsi o aziende che offrono premi. Secondo la Ftc, dal 2020 al 2024 le segnalazioni di persone anziane che avevano perso almeno diecimila dollari a causa di truffe in cui qualcuno si spacciava per il rappresentante di un ente governativo o di un’azienda sono aumentate più del quadruplo. Le segnalazioni di perdite superiori ai centomila dollari sono cresciute di più di otto volte. Nel 2024 le sole truffe basate sulla creazione di un rapporto di fiducia o di una relazione romantica hanno interessato 7.626 vittime sopra i sessant’anni, per perdite complessive di circa 389 milioni di dollari. “Io lo chiamo il fenomeno dell’invisibilità”, dice Lichtenberg, della Wayne state university. “Le persone si sentono invisibili. I truffatori sono molto bravi a farle sentire viste e ascoltate. Ed è proprio su questo che fanno leva”.

La vergogna che segue una frode aggrava i danni, spiega Lichtenberg: il trauma e lo stigma sono tra i motivi principali che spingono le vittime a non chiedere subito aiuto, anche quando una parte di loro sospetta che qualcosa non va. “È un colpo potente”, osserva il ricercatore: un attacco alla preziosa identità di persona socialmente competente, capace di muoversi con successo nel mondo.

È la paura di perdere l’indipendenza che impedisce a molti anziani di chiedere aiuto. Lichtenberg dice che nei suoi sondaggi più della metà degli intervistati anziani afferma che vorrebbe avere qualcuno con cui parlare delle proprie finanze. Ma la maggior parte vuole conservare il potere decisionale sulla propria vita anche in età molto avanzata. Perciò chi vuole aiutare amici o familiari anziani non dovrebbe privarli di questo controllo. Dovrebbe invece tentare di creare una procedura per esaminare le decisioni finanziarie prima che i truffatori abbiano la possibilità di colpire.

Fattori che vanno oltre l’età

Anche se invecchiando il cervello subisce dei cambiamenti, questo non significa necessariamente che la vulnerabilità alle truffe si aggravi, sottolinea Ebner. E d’altronde non sono l’unico fattore in gioco.

L’isolamento sociale aumenta i rischi. Gli anziani possono lasciarsi coinvolgere dai truffatori semplicemente perché sentono una vicinanza. Anche altri elementi, come farmaci, condizioni di salute e scarsa qualità del sonno, possono aggravare il pericolo che un dato giorno una persona non sia in gran forma e diventi più vulnerabile. E oltre al normale invecchiamento, cadere vittima di una truffa può essere un primo segnale di deficit cognitivi come la malattia di Alzheimer.

Persone avanti con gli anni come Jane Isay e Sue Haelle sono state prese di mira da professionisti che di mestiere manipolano la fiducia e la paura altrui. E in quella stagione della vita hanno più da perdere e meno tempo per riprendersi economicamente. Se da un lato le ricerche rimandano ad alcuni cambiamenti cerebrali legati all’età, dall’altro sottolineano la necessità di considerare le frodi ai danni degli anziani come un problema di salute pubblica, dice Ebner. Questo approccio richiede più campagne informative, meno stigma, migliore integrazione sociale e discussioni più aperte sul denaro.

Dal momento che i truffatori diventano sempre più sofisticati, gli esperti concordano che bisogna smettere di trattare le vittime come se fossero il problema e fornire agli anziani strumenti e strategie che ne tutelino la sicurezza. ◆ gc

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