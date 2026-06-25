Dietro un salone di parrucchiere nella parte alta della favela di Paraisópolis, a São Paulo, nel 2024 lo scultore Moisés Souza ha scoperto uno spazio inutilizzato al secondo piano della casa di un amico, Hermeson Morais, più noto con il nome di Ticano. “Mi ha mostrato il posto e mi ha detto che sognava di aprirci una galleria”, ricorda Moisés. Ci ha pensato per qualche mese, poi ha ricontattato l’amico. “Lui ha fatto alcuni lavori, io ho chiamato gli artisti”.

In questo modo è nata nel dicembre 2024 la Favelarte Galeria Suburbana, per dare visibilità all’arte di periferia e aprire la strada ad artisti che non trovano spazio nel circuito tradizionale. Per Moisés “l’arte deve arrivare dove non c’è. Qui non c’era nessuna galleria, adesso sì”.

Con l’aiuto dei vicini

Nella zona sud di São Paulo, un’iniziativa simile ha ispirato un’altra galleria. Il fotografo Léu Britto, che vive nella favela di Monte Azul, era stanco di cercare di vendere le sue foto sul mercato. “Così abbiamo deciso di promuovere il nostro lavoro”, dice il fotografo. Nel 2024 ha fondato insieme al socio Rogério Vieira la Galeria Sérgio Silva, che ha organizzato Foto­Beco, una mostra fotogra­fica all’aperto nel cuore della comunità.

Né la Favelarte né la Galeria Sérgio Silva sono nate grazie a sponsorizzazioni o bandi: si sono costruite con risorse proprie e con il sostegno informale dei vicini. “Non credo che la galleria cambierà la percezione della gente sulla favela, ma gli artisti hanno bisogno di luoghi dove esporre”, dice Moisés. In quanto spazi culturali, le gallerie sono diventate anche dei poli di economia creativa sul territorio. Da chi cura l’allestimento agli artisti, le mostre danno lavoro a un circuito locale. “Chi stampa le tele è del quartiere, chi le installa anche. Quando c’è un evento prendiamo il cibo dalla zia, il sound system dal vicino”, aggiunge Moisés.

Geografa e dottoranda presso l’università federale di Bahia (Ufba), Jamila Reis Gomes studia da più di dieci anni i rapporti tra arte, città e territorio. Curatrice del volume collettivo A arte como geografia: sentir e viver o espaço, osserva il ruolo strategico di questi spazi nella creazione di reti economiche autonome. “Le periferie costruiscono un circuito culturale che è anche un circuito di lavoro, di reddito e di sopravvivenza”, spiega. Léu Britto considera il suo progetto una forma di resistenza e di affermazione. “Non metteremo i nostri soldi in un progetto immobiliare. Resteremo qui e sosterremo chi è di qui”, sottolinea. “Nel mercato della fotografia le persone che si preoccupano di preservare l’arte della favela si contano sulle dita di una mano”.

Festival FotoBeco, São Paulo, 19 ottobre 2025 ( Rodrigo Matos )

Questa posizione s’inserisce in un movimento più ampio di decentralizzazione della cultura. “Nelle periferie esiste un’intensa produzione artistica; qui si crea un luogo di azione, si creano opere d’arte e un’economia in controtendenza rispetto al mercato dominante”, spiega Reis Gomes. Le iniziative hanno anche una portata simbolica. “Alcuni quartieri finiscono per essere conosciuti proprio grazie a questi spazi. Qui si può ammirare non solo arte, ma anche nuove proposte e reinterpretazioni del territorio”.

Secondo la Mappa delle disuguaglianze 2024, il distretto di Jardim São Luís, dove si trova la favela di Monte Azul, ha un solo servizio culturale pubblico. A Vila Andrade, il distretto di Paraisópolis, non ce n’è neanche uno.

Per oltre trecentomila persone spazi come la Favelarte e la Galeria Sérgio Silva offrono qualcosa di più di un’alternativa culturale: sono strumenti di sopravvivenza. Hanno anche modificato le dinamiche dei territori. La Galeria Sérgio Silva occupa un vicolo poco frequentato di Monte Azul. Racconta Léu: “Prima c’erano rifiuti e droga. Adesso c’è la galleria”. Durante le prime mostre, alcune tele sono state strappate. “Ne abbiamo fatte altre cinque. Non abbiamo più avuto problemi. Oggi gli abitanti le difendono da soli”.

Festival FotoBeco, São Paulo, 19 ottobre 2025 ( Rodrigo Matos )

Secondo Moisés, alcuni artisti che hanno esordito alla Favelarte hanno potuto esporre in altri eventi e vendere delle loro opere a collezionisti: “Prima, i giovani non avrebbero mai pensato all’arte come una strada percorribile. Adesso si dicono che lo è”.

Commercio e cultura

La Favelarte e la Galeria Sérgio Silva propongono laboratori, eventi e scambi con i residenti. “La galleria è viva. Abbiamo corsi d’arte, di storia dell’arte, d’inglese. Vogliamo che la gente impari e si esprima”, confida Moisés.

A Monte Azul gli abitanti partecipano spontaneamente. “Chiunque passi per il vicolo e si fermi a guardare fa parte del progetto”. Anche l’allestimento è fatto con manodopera locale, e questo fa di ciascuno un agente artistico e culturale.

Ma nonostante i progressi, mantenere aperti questi spazi è difficile, e la strada per ottenere delle risorse strutturali è lunga. “Stiamo organizzando una raccolta di fondi per mettere l’aria condizionata”, confida Moisés. Per Léu, la sfida è prima di tutto il riconoscimento. “La fotografia è arte: può e deve essere venduta”. Ma il problema va oltre il denaro. “È necessario che la gente capisca che tutto questo non è solo commercio, ma anche cultura, che è il loro quartiere a prendersi cura di loro”.

Il comune di São Paulo ha detto che vuole investire in ristrutturazioni e nella creazione di nuovi spazi, come la casa della cultura Cidade Ademar, inaugurata nel 2025, e la casa della cultura di Brasilândia, rinnovata di recente. Ha anche un programma di promozione dell’arte nelle periferie. A livello federale, nel 2024 il programma Rouanet nas Favelas, destinato a promuovere la produzione culturale, ha esaminato 26 progetti nelle zone marginali delle grandi città.

Jamila Reis Gomes sottolinea l’importanza delle politiche pubbliche per garantire la continuità di questi spazi. “La maggior parte degli artisti di periferia lavora con poche risorse. È necessario semplificare i bandi, offrire laboratori e supporto tecnico per raccogliere fondi. Questi spazi producono nuovi orientamenti e aiutano a decentralizzare l’arte dominante. La favela non è solo un luogo di consumo culturale, è anche un luogo di produzione vitale”. ◆ adr

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