Fra thriller e satira del mondo accademico, una dottoranda si trasforma in una giustiziera contro uomini accusati di abuso e misoginia. Imani Thompson è una scrittrice britannica.
Ambientato a Los Angeles, il romanzo intreccia le storie di un nottambulo che trasmette in diretta il caos della città, una donna che lavora per un’azienda che offre servizi illegali a clienti super ricchi e un avvocato “di strada”. Harper è uno scrittore statunitense.
La figlia di un boss di una potente organizzazione criminale di Hong Kong vede la sua vita protetta crollare dopo il rapimento del figlio. Catherine Cho è una scrittrice britannico-coreana.
Scozia, 1790: la moglie e una donna al servizio di un potente e losco uomo d’affari stringono un legame e pianificano la fuga da un sistema di controllo e oppressione. Foster è una scrittrice scozzese.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 81. Compra questo numero | Abbonati