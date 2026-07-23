Imani Thompson
Honey
The Borough Press

Fra thriller e satira del mondo accademico, una dottoranda si trasforma in una giustiziera contro uomini accusati di abuso e misoginia. Imani Thompson è una scrittrice britannica.

Francois-Bernard Poulin
Jordan Harper
A violent masterpiece
Faber

Ambientato a Los Angeles, il romanzo intreccia le storie di un nottambulo che trasmette in diretta il caos della città, una donna che lavora per un’azienda che offre servizi illegali a clienti super ricchi e un avvocato “di strada”. Harper è uno scrittore statunitense.

Catherine Cho
The devoted
4th Estate

La figlia di un boss di una potente organizzazione criminale di Hong Kong vede la sua vita protetta crollare dopo il rapimento del figlio. Catherine Cho è una scrittrice britannico-coreana.

Kate Foster
The Repentants
Mantle

Scozia, 1790: la moglie e una donna al servizio di un potente e losco uomo d’affari stringono un legame e pianificano la fuga da un sistema di controllo e oppressione. Foster è una scrittrice scozzese.

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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 81. Compra questo numero | Abbonati