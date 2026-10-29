Ruth Lillegraven è una poeta, scrittrice e drammaturga norvegese nata nel 1978. Autrice di numerose raccolte, ha pubblicato anche libri per l’infanzia e romanzi, tra cui Fiordo profondo (Carbonio Editore 2020) e Sangue del mio sangue (Carbonio Editore 2022). Questo testo è tratto dalla raccolta SIGD (Tiden 2016), per la quale ha ricevuto il Nynorsk litteraturpris, detto il “Nobel scandinavo”. Traduzione dal nynorks (il norvegese “di campagna”, molto meno diffuso del bokmål , il norvegese “di città”) di Dario Borso.