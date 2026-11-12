ancora, benché sia agosto, sa di umido, di cavalli nel silenzio di umide foreste,

Spasskij, il cui seducente ingegno mia madre non ha bisogno di capire.

Selima Hill è una poeta britannica nata nel 1945. Ha ricevuto la King’s gold medal for poetry nel 2022. Questo testo è tratto dal volume The magnitude of my sublime existence (“La grandezza della mia esistenza sublime”, Bloodaxe 2016). Traduzione dall’inglese di Dario Borso.