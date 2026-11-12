Al piano di sopra, nel caldo, accanto ai fazzoletti,
il materasso di crine blu marino di mia madre
ancora, benché sia agosto, sa di umido,
di cavalli nel silenzio di umide foreste,
di Spasskij, ancora piccolo, che gioca a scacchi
tutto il giorno, con nessuno, in silenzio –
Spasskij, il cui seducente ingegno
mia madre non ha bisogno di capire.
Selima Hill è una poeta britannica nata nel 1945. Ha ricevuto la King’s gold medal for poetry nel 2022. Questo testo è tratto dal volume The magnitude of my sublime existence (“La grandezza della mia esistenza sublime”, Bloodaxe 2016). Traduzione dall’inglese di Dario Borso.
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Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati