L’hai vista Aleppo? – Sì, pure Palmira. Il mio cardiologo Marwan mostra sul monitor Qualcosa di prossimo al crollo, e sento lo stesso Al cuore di quando a Ugarit mi tuffai Nel mare chiaro come la cattedrale di Colonia. Errori sono già spesso all’inizio, dice il siriano, Il tuo inciampare sconnesso par naturale Come il più antico abbecedario cotto su argilla Già mostra errori di ortografia, e dove? A Ugarit? Sì, chiamalo Macerie & Cenere. Ah, Siria nel cuore che già cessa di battere Nel petto del mondo, a che serve mutare Tre lingue? Non chiedere. E otto civiltà evolute? Nessun medico sa come si affronta un tale addio.

Wilhelm Bartsch è un poeta tedesco nato nel 1950. Diplomato in zootecnia e laureato in filosofia e letteratura, ha svolto i più svariati lavori (allevatore di bovini, guardiano notturno, correttore di bozze…). Le sue creazioni letterarie spaziano dalla poesia visiva al romanzo, dalla saggistica al teatro. Questo testo è tratto dalla sua ultima raccolta, Hohe See und niemands Land (“Alto mare e terra di nessuno”, Wallstein Verlag 2024). Traduzione dal tedesco di Dario Borso.