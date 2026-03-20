Dall’8 al 10 maggio torna Internazionale Kids a Reggio Emilia, il festival di giornalismo per lettrici e lettori dagli 8 ai 14 anni. Tre giorni di incontri e laboratori per fare domande, ascoltare storie e capire il mondo. Si parlerà di intelligenza artificiale, Iran, fotografia, pronomi, fumetti, Agatha Christie, animali selvatici, laghi, momenti imbarazzanti, musica e molto altro.
Il festival è per un pubblico dagli otto anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Si svolge in sette punti della città: piazza Martiri del 7 luglio, il palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, il Mapei Stadium, la Biblioteca delle arti e l’aula magna dell’università di Modena e Reggio Emilia.
Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, anche i laboratori. Solo gli eventi al Mapei Stadium sono su prenotazione, disponibile su Eventbrite.
Gli incontri durano circa 50 minuti. I laboratori sono ad accesso libero per tutta la durata indicata in programma.
Ci vediamo a Reggio Emilia!
Programma in aggiornamento
Programma del festival
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Venerdì 8 maggio
ANTEPRIMA
Due incontri con la redazione di Internazionale Kids e uno spettacolo di danza a cura di Aterballetto riservati ad alcune scuole di Reggio Emilia.
17.00 Teatro Cavallerizza
APERTURA Benvenute e benvenuti
Apertura del festival con i saluti istituzionali e la redazione di Internazionale Kids.
A seguire:
TECNOLOGIA Alleniamoci al futuro
Le intelligenze artificiali sanno scrivere poesie, disegnare draghi e risolvere problemi di matematica. Ma non sanno cos’è un’emozione e non hanno mai mangiato un gelato. Sono strumenti che funzionano meglio se facciamo le domande giuste.
Con Alberto Puliafito
17.00 Teatro Valli, sala degli specchi
LIBRO Al lago, al lago!
Nel cuore di un quartiere molto popolato di Roma è nato per errore un lago, diventato un’oasi di biodiversità.
Con Alterales intervistata dalle classi IE e ID della scuola Don Borghi di Reggio Emilia
In collaborazione con Iren
17.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi
Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili.
A cura di Ludosofici
Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
17.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Facciamo facce
Fai il ritratto della persona che hai di fronte, meglio ancora se è sconosciuta. Non serve saper disegnare, ma seguire le regole del gioco. Insieme creiamo una grande galleria dei volti del festival.
A cura di Patrimoine à roulettes e Teresa Sdralevich
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
17.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Il viaggio dell’acqua
La spirulina, una microalga, vive nell’acqua e produce sostanze preziose, tanto da essere considerata un supercibo. Intorno a lei si muove un mondo invisibile a occhio nudo. Osserviamolo al microscopio.
A cura di Agricola Villa Canali
Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
In collaborazione con Iren
17.30 Musei, didart
LABORATORIO Pronome proprio
Una spilletta può dire molto. Creiamone una che racconta chi siamo e cosa ci fa sentire a nostro agio.
A cura di Fammi Capire
Fino alle 19.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
17.30 Musei, portico marmi
LABORATORIO Capire il mondo con i numeri
Attraverso giochi, piccole raccolte di dati e semplici rappresentazioni visive, i numeri aiutano a interpretare e raccontare una storia.
A cura del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria Università di Modena e Reggio Emilia
Fino alle 19.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
18.30 Teatro Valli, sala degli specchi
CERCASI SOSIA Facciamo conoscenza
Cosa hanno in comune lettrici e lettori di Internazionale Kids? Un incontro per parlare dei temi del festival, fare amicizia e darsi appuntamento con il programma alla mano.
Con Giacomo Petitti di Roreto
19.30 Teatro Cavallerizza
FOTOGRAFIA Abitare il corpo
Una proiezione di fotografie da tutto il mondo sul corpo, un luogo pieno di storie, incontri e trasformazioni.
Con Daria Scolamacchia
Traduzione in Lis
21.00 Teatro Cavallerizza
CINEMA Sisters: the Summer we found our superpowers
di Silje Salomonsen e Arild Østin Ommundsen
Norvegia 2020, 77’
Due sorelle di nove e cinque anni partono con il padre per un’escursione nei boschi. Giochi e risate si interrompono quando l’uomo precipita in un crepaccio e si ferisce a una gamba. Un viaggio magico e a tratti pauroso come le fiabe, che racconta la sorellanza e la capacità di farsi forza a vicenda.
In norvegese, con sottotitoli in italiano
Grazie al contributo della Reale ambasciata di Norvegia in Italia
Sabato 9 maggio
10.00 Teatro Cavallerizza
SOCIETÀ Quanto ne sai dell’Islam?
Dalle Maldive all’Iran, dalla Nigeria alla Cina, dall’Egitto all’Italia: un viaggio alla scoperta di come vivono, festeggiano, studiano, mangiano e pregano più di due miliardi di musulmani nel mondo.
Con Catherine Cornet
In collaborazione con Fondazione Beta
Traduzione in Lis
10.00 Aula magna
IN REDAZIONE Una risposta per
Com’è nato Internazionale Kids? E Internazionale? Come scegliete le copertine? E gli articoli? Cinquanta minuti per rispondere a tutte le vostre domande.
Con Giovanni De Mauro, Alberto Emiletti e Martina Recchiuti
10.00 Pratino
LABORATORIO L’Europa in gioco
Staffette e quiz per scoprire paesi, culture e tradizioni del nostro continente. E progettare la città europea che vorremmo.
A cura di Fondazione E35
Fino alle 12.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
10.00 Musei, portico marmi
LABORATORIO Decoriamo i laggioni
Prendiamo ispirazione da preziosi reperti storici e da albi illustrati per trasformare una piastrella in cotto in un’opera d’arte.
A cura di Alessio Cotena e Marco Isaia di Fondazione museo della ceramica di Savona
Fino alle 13.00, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
In collaborazione con Zerodiciannove, festival delle storie di Savona
10.00 Musei, didart
LABORATORIO Pronome proprio
Una spilletta può dire molto. Creiamone una che racconta chi siamo e cosa ci fa sentire a nostro agio.
A cura di Fammi Capire
Fino alle 13.00, senza prenotazione, aspettando il tuo turno se serve
10.00 Musei, agorà
PODCAST Amici per la pelle
Sul nostro corpo vive una comunità invisibile fatta di milioni di microbi, indispensabili per la nostra salute. Scopriamo chi li ha osservati per primo, come si moltiplicano e perché fanno parte della nostra vita quotidiana.
Durata 12’
Da Tugheder. Mondi in comune, di Radio Papesse e Emons records
A seguire
LABORATORIO Noi siamo qui
Dopo l’ascolto del podcast, ci rimpiccioliamo per popolare una grande mappa del corpo umano e scovare dove vivono i nostri invisibili coinquilini.
A cura di Nicola Giorgio
Fino alle 11
10.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Facciamo facce
Fai il ritratto della persona che hai di fronte, meglio ancora se è sconosciuta. Non serve saper disegnare, ma seguire le regole del gioco. Insieme creiamo una grande galleria dei volti del festival.
A cura di Patrimoine à roulettes e Teresa Sdralevich
Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
10.30 Teatro Valli, sala degli specchi
COME SI DIVENTA Drammaturgo
Immagina personaggi, dialoghi e situazioni che gli attori portano sul palco davanti al pubblico.
Con Emanuele Aldrovandi
10.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Il viaggio dell’acqua
La spirulina, una microalga, vive nell’acqua e produce sostanze preziose, tanto da essere considerata un supercibo. Intorno a lei si muove un mondo invisibile a occhio nudo. Osserviamolo al microscopio.
A cura di Agricola Villa Canali
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
In collaborazione con Iren
10.30 Biblioteca delle arti
FORMAZIONE ADULTI Allenare lo sguardo
Albi illustrati in dialogo con la storia dell’arte per sviluppare curiosità, attenzione e nuovi modi di osservare.
A cura dello staff educativo dei Musei civici di Reggio Emilia
10.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi
Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili.
A cura di Ludosofici
Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
11.00 Pratino
LABORATORIO Mosse da draghi
Esercizi di wushu per muoversi, divertirsi e sviluppare concentrazione, equilibrio e autocontrollo.
A cura di Taiji Wushu Reggio Emilia Asd
Fino alle 12, senza prenotazione
11.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Wonder bikes
Anche una vecchia bicicletta salvata dalla rottamazione può diventare uno strumento per creare opere d’arte.
A cura di Erica Brioschi e Massimo Pini
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
11.30 Teatro Cavallerizza
DIRITTI Nuove energie urbane
La fotografia può far emergere la voce di ragazzi e ragazze, raccontando città come Napoli o Prato con i loro occhi.
Con Gaia Fiorini, Paolo Modugno, Edoardo Grifasi e Alessia Filippelli dei Comitati permanenti dei giovani di Prato e Napoli
11.30 Aula magna
ECONOMIA Il prezzo della felicità
Alcuni studi hanno provato a capire se i soldi fanno la felicità e cosa fa stare davvero bene le persone in tutto il mondo.
Con Barbara Leda Kenny
In collaborazione con InGenere
12.00 Teatro Valli, sala degli specchi
LIBRO Il tasso e la bambina
Nel bosco sconvolto dalle abitudini degli umani, l’incontro tra una bambina e il mondo selvatico fa riflettere su come dialoghiamo con la natura.
Con Chiara Grasso
12.00 Biblioteca delle arti
FORMAZIONE ADULTI Famiglie digitali
SharedTime* è una newsletter nata per avvicinare genitori e figli nell’uso degli strumenti digitali, per capire come stare al sicuro online e riconoscere la disinformazione.
In inglese e in spagnolo, con traduzione consecutiva
12.00 Musei, agorà
PODCAST Pane
È un pezzo di pane, viene da un campo profughi della prima guerra mondiale e ancora oggi ha qualcosa di importante da dirci.
Durata 35’
Da Cose di fronte. Storie di oggetti dal museo storico italiano della guerra di Martina Melilli e Botafuego
14.00 Teatro Cavallerizza
AMBIENTE Grandi invenzioni
Nuove idee, nuovi materiali, energia più pulita: come si lavora in un laboratorio di ricerca.
Con Sabrina Presto
In collaborazione con InGenere
14.00 Aula magna
ATTIVISMO Generazione in rivolta
Le proteste di chi ha vent’anni hanno dato uno scossone ai governi di vari paesi dall’Asia all’Africa. Scopriamo chi sono i manifestanti, quali simboli usano, cosa vogliono e come si organizzano.
Con Francesca Sibani
14.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Il viaggio dell’acqua
La spirulina, una microalga, vive nell’acqua e produce sostanze preziose, tanto da essere considerata un supercibo. Intorno a lei si muove un mondo invisibile a occhio nudo. Osserviamolo al microscopio.
A cura di Agricola Villa Canali
Fino alle 17, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
In collaborazione con Iren
14.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Wonder bikes
Anche una vecchia bicicletta salvata dalla rottamazione può diventare uno strumento per creare opere d’arte.
A cura di Erica Brioschi e Massimo Pini
Fino alle 17, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
14.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Facciamo facce
Fai il ritratto della persona che hai di fronte, meglio ancora se è sconosciuta. Non serve saper disegnare, ma seguire le regole del gioco. Insieme creiamo una grande galleria dei volti del festival.
A cura di Patrimoine à roulettes e Teresa Sdralevich
Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
14.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi
Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili.
A cura di Ludosofici
Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
14.00 Pratino
LABORATORIO Mosse da draghi
Esercizi di wushu per muoversi, divertirsi e sviluppare concentrazione, equilibrio e autocontrollo.
A cura di Taiji Wushu Reggio Emilia Asd
14.00 Infopoint
LABORATORIO Inciampi Verdi
Una passeggiata alla scoperta dei tesori verdi nascosti tra le vie del centro storico di Reggio Emilia.
A cura dei Girareggio di progetto strade in collaborazione con Università 21
14.00 Musei, didart
LABORATORIO Capire il mondo con i numeri
Attraverso giochi, piccole raccolte di dati e semplici rappresentazioni visive, i numeri aiutano a interpretare e raccontare una storia.
A cura del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria Università di Modena e Reggio Emilia
Fino alle 16.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
14.00 Musei, agorà
LABORATORIO Diversi da chi?
Esiste un codice che accomuna esseri umani, batteri, mosche, dinosauri e banane: il dna.
A cura di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro
14.30 Biblioteca delle arti
FORMAZIONE ADULTI Senza tabù
I libri migliori per parlare all’infanzia di corpi, generi e sessualità, con uno sguardo aperto a tutte le esperienze e a tutti i modi di essere e di amare.
A cura di Fammi capire
14.30 Teatro Valli, sala degli specchi
IN REDAZIONE Domande incrociate
Hai bisogno di un consiglio sulla scuola, gli amici, la famiglia o altro?
Con Susanna Mattiangeli e il gruppo di lettura Storie di città
Traduzione in Lis
Fino alle 16.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
15.00 Musei, portico marmi
LABORATORIO La scienza in cucina
Schiaccianoci e cavatappi, liquidi immiscibili, caffettiere e pentole a pressione: la fisica negli oggetti di tutti i giorni.
A cura dello staff educativo dei Musei civici di Reggio Emilia
Fino alle 18, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
15.00 Pratino
LABORATORIO Dribbling, controllo palla, tiro di precisione
Allenare il controllo e il tiro con la palla.
A cura di Generazione S
Dai 7 ai 10 anni. Senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Primo turno fino alle 15.50, secondo turno dalle 16 alle 16.50
In collaborazione con Mapei Stadium
15.00 Pratino
LABORATORIO Il mondo che vogliamo
Disegniamo e coloriamo le cose che possiamo fare per aiutare l’ambiente.
A cura di Generazione S
Dai 7 ai 10 anni. Senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Primo turno fino alle 15.50, secondo turno dalle 16 alle 16.50
In collaborazione con Mapei Stadium
15.30 Teatro Cavallerizza
INFORMAZIONE Non ci casco
Imparare a riconoscere le notizie false online è un superpotere che si può allenare. Qualche trucco per sviluppare uno sguardo critico su tutto quello che incontriamo in rete.
A cura di Verificat
16.00 Teatro Valli, sala degli specchi
COME SI DIVENTA Ceramista
C’è qualcosa di quasi magico nel prendere un pezzo di terra e trasformarlo in una tazza o un vaso, usando solo le mani, il tornio e il fuoco.
Con Marco Isaia
In collaborazione con Zerodiciannove, festival delle storie di Savona
17.00 Teatro Cavallerizza
IRAN Il paese al centro della storia
Crocevia di commerci, arte e cultura. Racconti e voci di iraniane e iraniani del passato e del presente, oggi alle prese con una nuova guerra.
Con Francesca Gnetti
In collaborazione con Fondazione Beta
17.00 Biblioteca delle arti
FORMAZIONE ADULTI Ma è vero?
Internet non ha un libretto d’istruzioni, ma possiamo scriverlo insieme. Strumenti e strategie per aiutare ragazze e ragazzi a distinguere il vero dal falso online.
A cura di Facta
17.30 Aula magna
IN REDAZIONE Esercizi di democrazia
Ottant’anni fa sono state scelte le persone che avrebbero scritto la Costituzione italiana. Per celebrare questo anniversario, scriviamo i principi fondamentali della Repubblica di Internazionale Kids, dove ogni voce conta.
Con Susanna Mattiangeli
17.30 Musei, agorà
PODCAST Botanismi
Praterie di posidonia sotto il mare, semi antichissimi tra le montagne della Colombia, campi elettromagnetici nascosti nei prati. Tre viaggi strabilianti nel mondo vegetale.
Durata 18’
Di Giacomo Bagni, Sole Calbi e Veronica Lugaro
18.00 Teatro Valli, sala degli specchi
LETTERATURA La valigia di Agatha Christie
La scrittrice ha amato molto viaggiare. Nelle sue valigie non portava solo vestiti, ma anche un mucchio di storie, prove e indizi che continuano a sfidare le nostre piccole cellule grigie.
Con Vanessa Roghi
18.30 Teatro Cavallerizza
FOTOGRAFIA Sgranate gli occhi
I migliori reportage fotografici da tutto il mondo.
Con Mélissa Jollivet
21.00 Teatro Cavallerizza
SPETTACOLO Alla ricerca della meraviglia
Tre studi coreografici presentati in anteprima. Solo uno di loro diventerà un nuovo spettacolo pronto a viaggiare nei teatri.
Coreografie di Jacopo Jenna, Francesco Marilungo e Fernando Melo
Danzatori: Matteo Capetola, Matilde Di Ciolo, Kiran Gezels e Alessia Giacomelli
In collaborazione con Aterballetto
Domenica 10 maggio
10.00 Pratino
LABORATORIO Buongiorno mondo!
Respiro, movimento e immaginazione in una lezione aperta di yoga.
A cura di Uisp Reggio Emilia APS
Fino alle 11, senza prenotazione
10.00 Teatro Cavallerizza
TECNOLOGIA Chi educa gli algoritmi
L’intelligenza artificiale è maschio o femmina? E gli algoritmi ci rendono davvero tutti uguali? Come riconoscere e affrontare le disuguaglianze di genere nella tecnologia.
Con Chiara Gius
In collaborazione con InGenere
Traduzione in Lis
10.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi
Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili.
A cura di Ludosofici
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
10.00 Musei, didart
LABORATORIO Le forme della Luna
La Luna non smette mai di affascinarci. Ma perché a volte ci appare solo un falcetto, altre volte è piena e ogni tanto non si vede affatto? Un lunatario per capire perché cambia forma nel cielo.
A cura del festival di astronomia L’universo in tutti i sensi
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
10.00 Musei, agorà
LABORATORIO Diversi da chi?
Esiste un codice che accomuna esseri umani, batteri, mosche, dinosauri e banane: il dna.
A cura di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro
Fino alle 12.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
10.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Facciamo facce
Fai il ritratto della persona che hai di fronte, meglio ancora se è sconosciuta. Non serve saper disegnare, ma seguire le regole del gioco. Insieme creiamo una grande galleria dei volti del festival.
A cura di Patrimoine à roulettes e Teresa Sdralevich
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
10.30 Aula magna
LIBRO La lunga notte dei rospi
Nel bosco il sole scompare e tutto resta al buio. Lo hanno rapito i rospi e un gruppo di animali prova a riportare la luce nel villaggio.
Con Noemi Vola intervistata da Deborah Soria
10.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Il viaggio dell’acqua
La spirulina, una microalga, vive nell’acqua e produce sostanze preziose, tanto da essere considerata un supercibo. Intorno a lei si muove un mondo invisibile a occhio nudo. Osserviamolo al microscopio.
A cura di Agricola Villa Canali
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
In collaborazione con Iren
10.30 Piazza Martiri
LABORATORIO Ricamiamoci, io, te e il resto
Cosa vorresti essere se fossi un animale, una pianta o un’altra materia? Ricamalo punto dopo punto e partecipa a un’opera collettiva, per recuperare materiale di scarto e tradizioni del passato.
A cura di Remida
Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
11.00 Biblioteca delle arti
FORMAZIONE ADULTI Crescere tra le intelligenze artificiali
Strumenti pratici per l’uso consapevole dell’ia, per trasformarla da rischio a opportunità e per sviluppare il pensiero critico. L’obiettivo è imparare a stabilire regole e confini chiari per guidare gli algoritmi, non esserne guidati.
Con Alberto Puliafito
11.00 Mapei Stadium
SERIE TV Il bene e il male
Diventare grandi, incontrare gli altri, scegliere da che parte stare: storie di amicizia e conflitto nelle serie tv. Da Stranger things a Il signore delle mosche.
Con Valentina Pigmei
A seguire è possibile partecipare anche a:
SPORT Domenica sugli spalti
Gita di mezz’ora dagli spogliatoi alle tribune per scoprire i segreti di uno stadio.
A cura di Generazione S
Entrambi su prenotazione online
11.30 Teatro Cavallerizza
IN REDAZIONE Ultimo martedì del mese
Il giorno di chiusura di Internazionale Kids: fogli stampati, segni a matita e settantasei pagine appese al muro.
Con la redazione di Internazionale Kids e la partecipazione delle classi IE e ID della scuola Don Borghi di Reggio Emilia
In collaborazione con Iren
12.00 Aula magna
MANGA Molto più di un fumetto
Eroi ed eroine, battaglie, amicizie: i manga raccontano storie che arrivano dal Giappone, ma quanto li conosciamo davvero? Personaggi e serie per orientarsi.
Con Mara Famularo
14.00 Aula magna
IN REDAZIONE Un momento imbarazzante
Disegna senza vergogna la tua peggiore figuraccia con l’autrice della rubrica più imbarazzante di Internazionale Kids.
Con Cristina Portolano
14.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi
Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili.
A cura di Ludosofici
Fino alle 17, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
14.00 Piazza Martiri
LABORATORIO Il viaggio dell’acqua
La spirulina, una microalga, vive nell’acqua e produce sostanze preziose, tanto da essere considerata un supercibo. Intorno a lei si muove un mondo invisibile a occhio nudo. Osserviamolo al microscopio.
A cura di Agricola Villa Canali
Fino alle 16, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
In collaborazione con Iren
14.00 Musei, didart
LABORATORIO Che caratterino!
I caratteri tipografici non sono tutti uguali: alcuni sono seri, altri buffi, altri romantici. Scegli quelli che più ti somigliano e usali per comporre il tuo nome.
Con Marta Russo
Fino alle 16, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
14.00 Musei, agorà
LABORATORIO Diversi da chi?
Esiste un codice che accomuna esseri umani, batteri, mosche, dinosauri e banane: il dna.
A cura di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro
Fino alle 16.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno
14.30 Teatro Cavallerizza
LIBRO L’atlante delle frontiere
Confini, passaporti, rotte migratorie e accoglienza: cosa succede quando le persone si mettono in viaggio.
Con Annalisa Camilli
Traduzione in Lis
16.00 Teatro Cavallerizza
MUSICA Le note giuste
Sogni, appunti, strumenti musicali e tutte le piccole cose che danno vita a una canzone.
Con Giorgio Poi intervistato da Giovanni Ansaldo
(fine)
***
Sempre, durante il festival
Piazza Martiri
QUESTIONARIO Acqua
Rispondi alle domande del questionario creato dalla redazione delle ragazze e dei ragazzi della scuola don Borghi di Reggio Emilia.
In collaborazione con Eduiren
MOSTRA Nuove energie urbane
Una mostra con le fotografie scattate da ragazzi e ragazze dei Comitati permanenti dei giovani per raccontare le città di Napoli e Prato con i loro occhi.
A cura di Save The Children
INSTALLAZIONE Oltre il rubinetto
Un plastico dell’acquedotto di Reggio Emilia per scoprire un percorso che di solito non vediamo: dalla sorgente, alle case e poi di nuovo in natura, che strada fa l’acqua che usiamo ogni giorno.
In collaborazione con Iren
In piazza Martiri puoi anche:
- giocare a ping pong e a biliardino grazie alla Casa di quartiere Gattaglio-Gatto azzurro, alla cooperativa sociale Rigenera e alla Società sportiva tennistavolo Reggio Emilia;
- giocare con i rompicapo di legno e la pista delle biglie;
- giocare a dama e a scacchi;
- camminare a piedi scalzi su un prato grazie a Paradello Green;
- riposare o sfogliare un libro su una sdraio
Internazionale Kids a Reggio Emilia è cura di
Direzione editoriale
Luisa Ciffolilli, Alberto Emiletti e Martina Recchiuti
Coordinamento e raccolta fondi
Francesca Cedraro
Organizzazione e produzione
Gea Polimeni Imbastoni
Greta Salavolti
Fondazione Palazzo Magnani
Studio Sigfrida
Ufficio stampa
serotoninamedia
Interpreti
Anastasia Cipollone (Lis), Riccardo Maseroli
Il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia è promosso da Internazionale Kids, Internazionale, Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani.
È realizzato grazie allo sponsor Iren, con il sostegno di E80 Group, Valorugby Emilia, Mapei stadium, Generazione S, Save the Children, Fondazione Beta, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets, Paradello e Vinavil.
È realizzato in collaborazione con la Reale ambasciata di Norvegia in Italia, Musei civici di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri Reggio Emilia, dipartimento di educazione e scienze umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children, Remida, Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia Città Senza Barriere.
*SharedTime è un progetto finanziato dall’Unione europea (ID del Progetto: 101243120 - CREA-CROSS-2025-MEDIALITERACY), per trasformare l’educazione digitale in un’avventura condivisa tra adulti e bambini. Le opinioni espresse sono esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell’Unione europea o della European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Né l’Unione europea né la EACEA possono essere ritenute responsabili di esse.
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