Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, anche i laboratori. Solo gli eventi al Mapei Stadium sono su prenotazione, disponibile su Eventbrite .

Il festival è per un pubblico dagli otto anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Si svolge in sette punti della città: piazza Martiri del 7 luglio, il palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, il Mapei Stadium, la Biblioteca delle arti e l’aula magna dell’università di Modena e Reggio Emilia.

Dall’8 al 10 maggio torna Internazionale Kids a Reggio Emilia, il festival di giornalismo per lettrici e lettori dagli 8 ai 14 anni. Tre giorni di incontri e laboratori per fare domande, ascoltare storie e capire il mondo. Si parlerà di intelligenza artificiale, Iran, fotografia, pronomi, fumetti, Agatha Christie, animali selvatici, laghi, momenti imbarazzanti, musica e molto altro.

21.00 Teatro Cavallerizza CINEMA Sisters: the Summer we found our superpowers di Silje Salomonsen e Arild Østin Ommundsen Norvegia 2020, 77’ Due sorelle di nove e cinque anni partono con il padre per un’escursione nei boschi. Giochi e risate si interrompono quando l’uomo precipita in un crepaccio e si ferisce a una gamba. Un viaggio magico e a tratti pauroso come le fiabe, che racconta la sorellanza e la capacità di farsi forza a vicenda. In norvegese, con sottotitoli in italiano Grazie al contributo della Reale ambasciata di Norvegia in Italia

18.30 Teatro Valli, sala degli specchi CERCASI SOSIA Facciamo conoscenza Cosa hanno in comune lettrici e lettori di Internazionale Kids? Un incontro per parlare dei temi del festival, fare amicizia e darsi appuntamento con il programma alla mano. Con Giacomo Petitti di Roreto

17.30 Musei, portico marmi LABORATORIO Capire il mondo con i numeri Attraverso giochi, piccole raccolte di dati e semplici rappresentazioni visive, i numeri aiutano a interpretare e raccontare una storia. A cura del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria Università di Modena e Reggio Emilia Fino alle 19.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

17.30 Musei, didart LABORATORIO Pronome proprio Una spilletta può dire molto. Creiamone una che racconta chi siamo e cosa ci fa sentire a nostro agio. A cura di Fammi Capire Fino alle 19.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

17.30 Piazza Martiri LABORATORIO Facciamo facce Fai il ritratto della persona che hai di fronte, meglio ancora se è sconosciuta. Non serve saper disegnare, ma seguire le regole del gioco. Insieme creiamo una grande galleria dei volti del festival. A cura di Patrimoine à roulettes e Teresa Sdralevich Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

17.30 Piazza Martiri LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili. A cura di Ludosofici Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

17.00 Teatro Valli, sala degli specchi LIBRO Al lago, al lago! Nel cuore di un quartiere molto popolato di Roma è nato per errore un lago, diventato un’oasi di biodiversità. Con Alterales intervistata dalle classi IE e ID della scuola Don Borghi di Reggio Emilia In collaborazione con Iren

A seguire: TECNOLOGIA Alleniamoci al futuro Le intelligenze artificiali sanno scrivere poesie, disegnare draghi e risolvere problemi di matematica. Ma non sanno cos’è un’emozione e non hanno mai mangiato un gelato. Sono strumenti che funzionano meglio se facciamo le domande giuste. Con Alberto Puliafito

17.00 Teatro Cavallerizza APERTURA Benvenute e benvenuti Apertura del festival con i saluti istituzionali e la redazione di Internazionale Kids.

10.00 Teatro Cavallerizza

SOCIETÀ Quanto ne sai dell’Islam?

Dalle Maldive all’Iran, dalla Nigeria alla Cina, dall’Egitto all’Italia: un viaggio alla scoperta di come vivono, festeggiano, studiano, mangiano e pregano più di due miliardi di musulmani nel mondo.

Con Catherine Cornet

In collaborazione con Fondazione Beta

Traduzione in Lis

10.00 Aula magna

IN REDAZIONE Una risposta per

Com’è nato Internazionale Kids? E Internazionale? Come scegliete le copertine? E gli articoli? Cinquanta minuti per rispondere a tutte le vostre domande.

Con Giovanni De Mauro, Alberto Emiletti e Martina Recchiuti

10.00 Pratino

LABORATORIO L’Europa in gioco

Staffette e quiz per scoprire paesi, culture e tradizioni del nostro continente. E progettare la città europea che vorremmo.

A cura di Fondazione E35

Fino alle 12.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

10.00 Musei, portico marmi

LABORATORIO Decoriamo i laggioni

Prendiamo ispirazione da preziosi reperti storici e da albi illustrati per trasformare una piastrella in cotto in un’opera d’arte.

A cura di Alessio Cotena e Marco Isaia di Fondazione museo della ceramica di Savona

Fino alle 13.00, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

In collaborazione con Zerodiciannove, festival delle storie di Savona

10.00 Musei, didart

LABORATORIO Pronome proprio

Una spilletta può dire molto. Creiamone una che racconta chi siamo e cosa ci fa sentire a nostro agio.

A cura di Fammi Capire

Fino alle 13.00, senza prenotazione, aspettando il tuo turno se serve

10.00 Musei, agorà

PODCAST Amici per la pelle

Sul nostro corpo vive una comunità invisibile fatta di milioni di microbi, indispensabili per la nostra salute. Scopriamo chi li ha osservati per primo, come si moltiplicano e perché fanno parte della nostra vita quotidiana.

Durata 12’

Da Tugheder. Mondi in comune, di Radio Papesse e Emons records

A seguire

LABORATORIO Noi siamo qui

Dopo l’ascolto del podcast, ci rimpiccioliamo per popolare una grande mappa del corpo umano e scovare dove vivono i nostri invisibili coinquilini.

A cura di Nicola Giorgio

Fino alle 11

10.30 Piazza Martiri

LABORATORIO Facciamo facce

Fai il ritratto della persona che hai di fronte, meglio ancora se è sconosciuta. Non serve saper disegnare, ma seguire le regole del gioco. Insieme creiamo una grande galleria dei volti del festival.

A cura di Patrimoine à roulettes e Teresa Sdralevich

Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

10.30 Teatro Valli, sala degli specchi

COME SI DIVENTA Drammaturgo

Immagina personaggi, dialoghi e situazioni che gli attori portano sul palco davanti al pubblico.

Con Emanuele Aldrovandi

10.30 Piazza Martiri

LABORATORIO Il viaggio dell’acqua

La spirulina, una microalga, vive nell’acqua e produce sostanze preziose, tanto da essere considerata un supercibo. Intorno a lei si muove un mondo invisibile a occhio nudo. Osserviamolo al microscopio.

A cura di Agricola Villa Canali

Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

In collaborazione con Iren

10.30 Biblioteca delle arti

FORMAZIONE ADULTI Allenare lo sguardo

Albi illustrati in dialogo con la storia dell’arte per sviluppare curiosità, attenzione e nuovi modi di osservare.

A cura dello staff educativo dei Musei civici di Reggio Emilia

10.30 Piazza Martiri

LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi

Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili.

A cura di Ludosofici

Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

11.00 Pratino

LABORATORIO Mosse da draghi

Esercizi di wushu per muoversi, divertirsi e sviluppare concentrazione, equilibrio e autocontrollo.

A cura di Taiji Wushu Reggio Emilia Asd

Fino alle 12, senza prenotazione

11.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Wonder bikes

Anche una vecchia bicicletta salvata dalla rottamazione può diventare uno strumento per creare opere d’arte.

A cura di Erica Brioschi e Massimo Pini

Fino alle 13, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

11.30 Teatro Cavallerizza

DIRITTI Nuove energie urbane

La fotografia può far emergere la voce di ragazzi e ragazze, raccontando città come Napoli o Prato con i loro occhi.

Con Gaia Fiorini, Paolo Modugno, Edoardo Grifasi e Alessia Filippelli dei Comitati permanenti dei giovani di Prato e Napoli

11.30 Aula magna

ECONOMIA Il prezzo della felicità

Alcuni studi hanno provato a capire se i soldi fanno la felicità e cosa fa stare davvero bene le persone in tutto il mondo.

Con Barbara Leda Kenny

In collaborazione con InGenere

12.00 Teatro Valli, sala degli specchi

LIBRO Il tasso e la bambina

Nel bosco sconvolto dalle abitudini degli umani, l’incontro tra una bambina e il mondo selvatico fa riflettere su come dialoghiamo con la natura.

Con Chiara Grasso

12.00 Biblioteca delle arti

FORMAZIONE ADULTI Famiglie digitali

SharedTime* è una newsletter nata per avvicinare genitori e figli nell’uso degli strumenti digitali, per capire come stare al sicuro online e riconoscere la disinformazione.

In inglese e in spagnolo, con traduzione consecutiva

12.00 Musei, agorà

PODCAST Pane

È un pezzo di pane, viene da un campo profughi della prima guerra mondiale e ancora oggi ha qualcosa di importante da dirci.

Durata 35’

Da Cose di fronte. Storie di oggetti dal museo storico italiano della guerra di Martina Melilli e Botafuego

14.00 Teatro Cavallerizza

AMBIENTE Grandi invenzioni

Nuove idee, nuovi materiali, energia più pulita: come si lavora in un laboratorio di ricerca.

Con Sabrina Presto

In collaborazione con InGenere

14.00 Aula magna

ATTIVISMO Generazione in rivolta

Le proteste di chi ha vent’anni hanno dato uno scossone ai governi di vari paesi dall’Asia all’Africa. Scopriamo chi sono i manifestanti, quali simboli usano, cosa vogliono e come si organizzano.

Con Francesca Sibani

14.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Il viaggio dell’acqua

La spirulina, una microalga, vive nell’acqua e produce sostanze preziose, tanto da essere considerata un supercibo. Intorno a lei si muove un mondo invisibile a occhio nudo. Osserviamolo al microscopio.

A cura di Agricola Villa Canali

Fino alle 17, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

In collaborazione con Iren

14.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Wonder bikes

Anche una vecchia bicicletta salvata dalla rottamazione può diventare uno strumento per creare opere d’arte.

A cura di Erica Brioschi e Massimo Pini

Fino alle 17, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

14.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Facciamo facce

Fai il ritratto della persona che hai di fronte, meglio ancora se è sconosciuta. Non serve saper disegnare, ma seguire le regole del gioco. Insieme creiamo una grande galleria dei volti del festival.

A cura di Patrimoine à roulettes e Teresa Sdralevich

Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

14.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Nuove parole per nuovi mondi

Sembra che tutto abbia un nome, a volte anche più di uno. Ma si può esistere senza? Lasciamo una traccia in un dizionario delle cose possibili e impossibili.

A cura di Ludosofici

Fino alle 19, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

14.00 Pratino

LABORATORIO Mosse da draghi

Esercizi di wushu per muoversi, divertirsi e sviluppare concentrazione, equilibrio e autocontrollo.

A cura di Taiji Wushu Reggio Emilia Asd

14.00 Infopoint

LABORATORIO Inciampi Verdi

Una passeggiata alla scoperta dei tesori verdi nascosti tra le vie del centro storico di Reggio Emilia.

A cura dei Girareggio di progetto strade in collaborazione con Università 21

14.00 Musei, didart

LABORATORIO Capire il mondo con i numeri

Attraverso giochi, piccole raccolte di dati e semplici rappresentazioni visive, i numeri aiutano a interpretare e raccontare una storia.

A cura del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria Università di Modena e Reggio Emilia

Fino alle 16.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

14.00 Musei, agorà

LABORATORIO Diversi da chi?

Esiste un codice che accomuna esseri umani, batteri, mosche, dinosauri e banane: il dna.

A cura di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro

14.30 Biblioteca delle arti

FORMAZIONE ADULTI Senza tabù

I libri migliori per parlare all’infanzia di corpi, generi e sessualità, con uno sguardo aperto a tutte le esperienze e a tutti i modi di essere e di amare.

A cura di Fammi capire

14.30 Teatro Valli, sala degli specchi

IN REDAZIONE Domande incrociate

Hai bisogno di un consiglio sulla scuola, gli amici, la famiglia o altro?

Con Susanna Mattiangeli e il gruppo di lettura Storie di città

Traduzione in Lis

Fino alle 16.30, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

15.00 Musei, portico marmi

LABORATORIO La scienza in cucina

Schiaccianoci e cavatappi, liquidi immiscibili, caffettiere e pentole a pressione: la fisica negli oggetti di tutti i giorni.

A cura dello staff educativo dei Musei civici di Reggio Emilia

Fino alle 18, senza prenotazione. Se serve, si aspetta il proprio turno

15.00 Pratino

LABORATORIO Dribbling, controllo palla, tiro di precisione

Allenare il controllo e il tiro con la palla.

A cura di Generazione S

Dai 7 ai 10 anni. Senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Primo turno fino alle 15.50, secondo turno dalle 16 alle 16.50

In collaborazione con Mapei Stadium

15.00 Pratino

LABORATORIO Il mondo che vogliamo

Disegniamo e coloriamo le cose che possiamo fare per aiutare l’ambiente.

A cura di Generazione S

Dai 7 ai 10 anni. Senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Primo turno fino alle 15.50, secondo turno dalle 16 alle 16.50

In collaborazione con Mapei Stadium

15.30 Teatro Cavallerizza

INFORMAZIONE Non ci casco

Imparare a riconoscere le notizie false online è un superpotere che si può allenare. Qualche trucco per sviluppare uno sguardo critico su tutto quello che incontriamo in rete.

A cura di Verificat

16.00 Teatro Valli, sala degli specchi

COME SI DIVENTA Ceramista

C’è qualcosa di quasi magico nel prendere un pezzo di terra e trasformarlo in una tazza o un vaso, usando solo le mani, il tornio e il fuoco.

Con Marco Isaia

In collaborazione con Zerodiciannove, festival delle storie di Savona

17.00 Teatro Cavallerizza

IRAN Il paese al centro della storia

Crocevia di commerci, arte e cultura. Racconti e voci di iraniane e iraniani del passato e del presente, oggi alle prese con una nuova guerra.

Con Francesca Gnetti

In collaborazione con Fondazione Beta

17.00 Biblioteca delle arti

FORMAZIONE ADULTI Ma è vero?

Internet non ha un libretto d’istruzioni, ma possiamo scriverlo insieme. Strumenti e strategie per aiutare ragazze e ragazzi a distinguere il vero dal falso online.

A cura di Facta

17.30 Aula magna

IN REDAZIONE Esercizi di democrazia

Ottant’anni fa sono state scelte le persone che avrebbero scritto la Costituzione italiana. Per celebrare questo anniversario, scriviamo i principi fondamentali della Repubblica di Internazionale Kids, dove ogni voce conta.

Con Susanna Mattiangeli

17.30 Musei, agorà

PODCAST Botanismi

Praterie di posidonia sotto il mare, semi antichissimi tra le montagne della Colombia, campi elettromagnetici nascosti nei prati. Tre viaggi strabilianti nel mondo vegetale.

Durata 18’

Di Giacomo Bagni, Sole Calbi e Veronica Lugaro

18.00 Teatro Valli, sala degli specchi

LETTERATURA La valigia di Agatha Christie

La scrittrice ha amato molto viaggiare. Nelle sue valigie non portava solo vestiti, ma anche un mucchio di storie, prove e indizi che continuano a sfidare le nostre piccole cellule grigie.

Con Vanessa Roghi

18.30 Teatro Cavallerizza

FOTOGRAFIA Sgranate gli occhi

I migliori reportage fotografici da tutto il mondo.

Con Mélissa Jollivet

21.00 Teatro Cavallerizza

SPETTACOLO Alla ricerca della meraviglia

Tre studi coreografici presentati in anteprima. Solo uno di loro diventerà un nuovo spettacolo pronto a viaggiare nei teatri.

Coreografie di Jacopo Jenna, Francesco Marilungo e Fernando Melo

Danzatori: Matteo Capetola, Matilde Di Ciolo, Kiran Gezels e Alessia Giacomelli

In collaborazione con Aterballetto