- Le folle di persone tendono a camminare in senso antiorario.
- È stato scoperto il meccanismo con cui le piante carnivore del genere dionea chiudono le foglie.
- Nell’oceano Indiano è stato individuato un punto in cui si sono accumulati resti di balene risalenti fino a 5,3 milioni di anni fa.
- Tra il 2000 e il 2023 il numero di persone migranti nel mondo è cresciuto da 13 a 35 milioni di persone all’anno.
- La National oceanic and atmospheric agency ha dichiarato che El Niño è già cominciato.
- Passare alle sigarette elettroniche dopo aver smesso di fumare riduce i benefici per la salute.
- Nel nordovest della Cina è stata identificata una specie finora sconosciuta di piccolo dinosauro predatore.
- L’osservatorio cinese Juno ha ridotto le incertezze sull’oscillazione dei neutrini.
- Uno studio ha stimato per la prima volta l’estensione e la massa delle reti sotterranee di funghi.
- L’intelligenza artificiale non è ancora in grado di superare gli umani in uno dei più rigorosi test di risoluzione di problemi matematici.
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