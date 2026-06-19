Alle 22 del 12 giugno un aereo proveniente dalla Louisiana, negli Stati Uniti, è atterrato a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, dopo aver fatto scalo in Ghana. A bordo c’erano circa venti migranti di varie nazionalità, tra cui afgani e siriani, espulsi dagli Stati Uniti.

Come riferisce la Reuters, a bordo c’era anche un’attivista iraniana per la democrazia. La sua avvocata, Emily Trostle, ha definito “estremamente pericoloso” il suo trasferimento nella Repubblica Centrafricana.

“Queste persone vengono allontanate dagli Stati Uniti e abbandonate in paesi in cui non hanno status legale, legami o reti di sostegno. Temiamo che molte di loro saranno costrette a tornare nei paesi da cui erano fuggite”, ha spiegato Trostle all’agenzia di stampa britannica.

Secondo l’Iranian american legal defense fund (Ialdf), citato dalla Reuters, espellere cittadini iraniani verso la Repubblica Centrafricana è “un’azione che mette a rischio la loro vita, visti i problemi di sicurezza nel paese e il rischio che siano rimpatriati in Iran”. Ali Rahnama, direttore ad interim dello Ialdf, ha sottolineato che la situazione è particolarmente preoccupante “perché nella Repubblica Centrafricana c’è una forte presenza di mercenari russi del gruppo Wagner impegnati nella lotta contro i gruppi armati e, come sappiamo, Mosca ha ottimi rapporti con il regime iraniano”.

Come afferma 1843 magazine, la testata gemella dell’Economist, “dal 2018 la Repubblica Centrafricana è sempre stata la missione di punta del gruppo Wagner in Africa, un laboratorio per le sue tattiche di guardia dei regimi e di sostegno alla repressione delle rivolte. Dopo la morte del fondatore Evgenij Prigožin ci si aspettava che il gruppo si sarebbe ridimensionato a Bangui, come in altri paesi africani, ma invece è più forte che mai”.

La Repubblica Centrafricana è solo l’ultimo di una lunga serie di paesi africani – tra cui Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Sierra Leone, Camerun, Ghana, Sud Sudan, Eswatini e Guinea Equatoriale – che hanno accettato di accogliere persone originarie di paesi terzi, collaborando alla linea dura dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione irregolare.

“Sia la Repubblica Centrafricana sia il Ghana, dove l’aereo ha fatto scalo, hanno concluso accordi con l’amministrazione Trump per accogliere migranti che in molti casi avevano ottenuto protezione legale nei tribunali statunitensi. Washington punta su questi accordi – compreso uno con la Repubblica Democratica del Congo, dov’è in corso un’epidemia di ebola – per espellere persone che non possono essere rimpatriate legalmente nei paesi d’origine”, afferma la Reuters.

“L’amministrazione Trump sostiene che questi accordi siano legittimi, mentre le organizzazioni per i diritti umani li considerano poco trasparenti e sottolineano come molte delle persone espulse siano poi costrette a tornare nei paesi d’origine”, aggiunge l’agenzia.