- Nel Regno Unito la vaccinazione contro il papillomavirus ha azzerato il numero di decessi per cancro alla cervice uterina nella fascia tra 20 e 24 anni.
- Sono stati mappati per la prima volta i singoli neuroni coinvolti nella costruzione delle frasi del linguaggio umano.
- Due studi suggeriscono che l’uso dell’intelligenza artificiale può erodere le competenze professionali.
- Le api possono modificare la loro alimentazione per evitare squilibri nell’assunzione di sostanze nutritive
- Alcuni fossili hanno modificato la nostra comprensione dell’evoluzione dei primi vertebrati terrestri.
- Per gli organismi complessi la Terra potrebbe diventare inabitabile centinaia di milioni di anni più tardi rispetto a quanto previsto.
- La coltivazione di palme da olio, cocco e soia ha un effetto sulla biodiversità più grave di quanto si pensasse.
- È stato svelato come gli isopodi abissali possono sopravvivere per anni senza nutrirsi.
- Sono state scoperte nuove prove dell’esistenza di due tipi diversi di autismo.
- La Nasa lancerà una missione robotica per evitare che l’osservatorio orbitante Swift precipiti verso la Terra.
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