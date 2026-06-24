A Voghera (Pavia) una donna ha comprato un’auto nuova convinta che la sua fosse stata rubata, ma alcune settimane dopo le è arrivata una multa e ha scoperto che il veicolo era stato rimosso perché parcheggiato in divieto di sosta (1). A Santeramo al Colle (Bari) un uomo ha comprato il rottame di un’auto incidentata, l’ha immatricolata e poi ne ha denunciato il furto per truffare l’assicurazione (2) (3). A Milano due persone, con casco e giubbotto catarifrangente da operai, hanno finto di svolgere alcuni lavori accanto a un ristorante di lusso dal quale hanno rubato vini pregiati per circa 280mila euro (4).

A Napoli sono state ritrovate le ossa di santa Margherita di Antiochia e sant’Alessandro da Bergamo, rubate a Melzo (Milano) due mesi fa (5). In una cappella di Roma ignoti hanno rubato il tabernacolo, le offerte dei fedeli sotto i candelieri votivi e alcuni pacchetti di ostie (6) (7). A Senale San Felice (Bolzano) il parroco ha dichiarato che celebrerà le messe per cui erano state fatte delle offerte, anche se queste sono state rubate (8).

A Milano tre ignoti hanno rubato a un manager un orologio da polso da un milione di euro (9). A Parma un uomo ha vinto cinquecento euro a una slot machine di una sala giochi e l’ha entusiasticamente comunicato agli altri astanti, uno dei quali gli ha rubato il ticket vincente prima che lui potesse andare alla cassa a ritirare i soldi (10). A Mandello del Lario (Lecco) ignoti sono entrati in un rifugio alpino a 1.719 metri di altitudine e hanno rubato olio, legumi, funghi e carote (11). A Poggio a Caiano (Prato) ignoti sono entrati di notte in un asilo nido, dove hanno rubato prosciutto e formaggio (12).

A Trieste una donna, uscita di casa per alcune commissioni, al ritorno non ha più trovato i suoi due cagnolini di piccola taglia, rubati da ignoti e trasportati in un canile in Slovenia (13). A Vetto (Reggio Emilia) un uomo che teneva illegalmente in casa un cucciolo di capriolo è stato denunciato per furto di fauna selvatica (14). A Serracapriola (Foggia) una banda di tre persone ha rubato due cavalli in un allevamento, poi ha chiesto un riscatto di cinquemila euro (15).

A Trescore Balneario (Bergamo) ignoti hanno rubato il cane di legno che si trovava ai piedi della statua di san Rocco (16). A Cerfignano (Lecce) ignoti hanno rubato una statua in cartapesta della madonna (17). Nel cimitero di Ferrara ignoti hanno rubato una statua in bronzo di Gesù di notevoli dimensioni, probabilmente per fonderla (18). A Montebelluna (Treviso) due uomini hanno sradicato e rubato il monumento ai caduti nei lager nazisti per rivenderne il materiale sul mercato dei rottami metallici (19).

A Roma è stata inaugurata una statua dell’attore Alberto Sordi (20), che ha provocato alcune polemiche sul cosiddetto kitsch urbano (21). A Firenze il comune denuncia il crollo del mecenatismo per il restauro dei monumenti in città, perché nel 2025 ha raccolto solo settantamila euro, mentre la media degli anni precedenti superava il milione (22). A Termoli (Campobasso) il comune è sotto accusa per l’acquisto e la posa di una statua di finto marmo dedicata alle mamme, che secondo alcuni è un calco di plastica di pochissimo valore (23). A Montefiascone (Viterbo) il comune è sotto accusa da parte degli animalisti perché ha dedicato una targa alla Federcaccia, che ha contribuito al restauro di uno storico fontanile (24).