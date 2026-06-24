A Voghera (Pavia) una donna ha comprato un’auto nuova convinta che la sua fosse stata rubata, ma alcune settimane dopo le è arrivata una multa e ha scoperto che il veicolo era stato rimosso perché parcheggiato in divieto di sosta (1). A Santeramo al Colle (Bari) un uomo ha comprato il rottame di un’auto incidentata, l’ha immatricolata e poi ne ha denunciato il furto per truffare l’assicurazione (2) (3). A Milano due persone, con casco e giubbotto catarifrangente da operai, hanno finto di svolgere alcuni lavori accanto a un ristorante di lusso dal quale hanno rubato vini pregiati per circa 280mila euro (4).
A Napoli sono state ritrovate le ossa di santa Margherita di Antiochia e sant’Alessandro da Bergamo, rubate a Melzo (Milano) due mesi fa (5). In una cappella di Roma ignoti hanno rubato il tabernacolo, le offerte dei fedeli sotto i candelieri votivi e alcuni pacchetti di ostie (6) (7). A Senale San Felice (Bolzano) il parroco ha dichiarato che celebrerà le messe per cui erano state fatte delle offerte, anche se queste sono state rubate (8).
A Milano tre ignoti hanno rubato a un manager un orologio da polso da un milione di euro (9). A Parma un uomo ha vinto cinquecento euro a una slot machine di una sala giochi e l’ha entusiasticamente comunicato agli altri astanti, uno dei quali gli ha rubato il ticket vincente prima che lui potesse andare alla cassa a ritirare i soldi (10). A Mandello del Lario (Lecco) ignoti sono entrati in un rifugio alpino a 1.719 metri di altitudine e hanno rubato olio, legumi, funghi e carote (11). A Poggio a Caiano (Prato) ignoti sono entrati di notte in un asilo nido, dove hanno rubato prosciutto e formaggio (12).
A Trieste una donna, uscita di casa per alcune commissioni, al ritorno non ha più trovato i suoi due cagnolini di piccola taglia, rubati da ignoti e trasportati in un canile in Slovenia (13). A Vetto (Reggio Emilia) un uomo che teneva illegalmente in casa un cucciolo di capriolo è stato denunciato per furto di fauna selvatica (14). A Serracapriola (Foggia) una banda di tre persone ha rubato due cavalli in un allevamento, poi ha chiesto un riscatto di cinquemila euro (15).
A Trescore Balneario (Bergamo) ignoti hanno rubato il cane di legno che si trovava ai piedi della statua di san Rocco (16). A Cerfignano (Lecce) ignoti hanno rubato una statua in cartapesta della madonna (17). Nel cimitero di Ferrara ignoti hanno rubato una statua in bronzo di Gesù di notevoli dimensioni, probabilmente per fonderla (18). A Montebelluna (Treviso) due uomini hanno sradicato e rubato il monumento ai caduti nei lager nazisti per rivenderne il materiale sul mercato dei rottami metallici (19).
A Roma è stata inaugurata una statua dell’attore Alberto Sordi (20), che ha provocato alcune polemiche sul cosiddetto kitsch urbano (21). A Firenze il comune denuncia il crollo del mecenatismo per il restauro dei monumenti in città, perché nel 2025 ha raccolto solo settantamila euro, mentre la media degli anni precedenti superava il milione (22). A Termoli (Campobasso) il comune è sotto accusa per l’acquisto e la posa di una statua di finto marmo dedicata alle mamme, che secondo alcuni è un calco di plastica di pochissimo valore (23). A Montefiascone (Viterbo) il comune è sotto accusa da parte degli animalisti perché ha dedicato una targa alla Federcaccia, che ha contribuito al restauro di uno storico fontanile (24).
Su una spiaggia di Pollica (Salerno) è stata inaugurata una grande statua di sabbia che rappresenta una tartaruga marina (25). Nel mare di Ansedonia (Grosseto) sarà installata una scultura in vetro all’interno di una grotta, che rifrange la luce del sole creando nuovi effetti luminosi e cromatici (26) (27). A Petilia Policastro (Crotone) sorgerà una statua dedicata alle lavandaie (28). A Torino un monumento dedicato al lavoro femminile è stato smantellato perché l’area attorno all’installazione era diventata luogo di spaccio e degrado (29).
A Taranto un’operaia è stata licenziata da una multinazionale perché a causa di un aborto spontaneo aveva accumulato troppi giorni di assenza (30). A Varese una lavoratrice appena diventata mamma è stata licenziata per essersi addormentata sul lavoro, ma il giudice l’ha reintegrata (31). A Pian Camuno (Brescia) un operaio di 71 anni è morto sul lavoro, travolto da una parete (32). A Trentola Ducenta (Caserta) un operaio di 23 anni è morto sul lavoro, travolto da un muletto (33) (34). A Istrana (Treviso) un operaio agricolo di 43 anni è morto di caldo (35).
A Strasatti di Marsala (Trapani) quattro operai agricoli vivono in una stalla abbandonata priva di acqua corrente ed elettricità, ma hanno espresso la propria gratitudine al proprietario perché gliel’ha offerta gratis (36). A Francavilla Fontana (Brindisi) tre operai di un’azienda di legname tagliavano alberi per dieci ore al giorno, con soli dieci minuti di pausa, senza nessun giorno di riposo settimanale. Vivevano in un casolare abbandonato senza bagno né vetri alle finestre, e dormivano su materassi per terra, in cinque per stanza (37). A Milano un operaio che lavorava nel cantiere del nuovo consolato statunitense ha detto che la paga era di 1,80 euro all’ora (38). A Piacenza un’azienda di distribuzione di volantini porta a porta pagava i suoi dipendenti in nero tre euro all’ora invece degli 8,55 del contratto (39) (40).
A Massa Carrara un operaio è stato picchiato con calci e pugni dal suo datore di lavoro perché gli aveva chiesto la paga (41) (42) (43). In provincia di Napoli un’azienda cerca un’addetta alle vendite per 36 ore a settimana, 5,5 euro all’ora. L’assunzione sarà preceduta da un breve “periodo di osservazione” non retribuito e da una settimana di prova, al termine dei quali il salario potrà essere alzato ma anche abbassato (44).
A Bergamo la Cgil ha denunciato un sistema di caporalato nei ristoranti etnici per sfruttare lavoratori provenienti da India, Pakistan, Bangladesh, Marocco ed Egitto, che spesso hanno contratto debiti per arrivare in Italia (45). A Lecco sono apparse affissioni con la scritta “Lavori ma non esisti”, una campagna contro lo sfruttamento che sul lago di Como riguarda soprattutto lavoratori immigrati, impiegati nel turismo e nell’edilizia (46) (47).
Un italiano su quattro si sentirebbe a disagio se dovesse lavorare accanto a un collega di etnia rom (48). In provincia di Catanzaro alcuni sindaci si oppongono al trasferimento nelle case popolari dei loro comuni di alcune famiglie rom che attualmente vivono nel campo di Scordovillo (49), da anni al centro di polemiche per le sue condizioni di estremo degrado (50).
A Milano c’è stata una manifestazione dei rom che da 26 anni vivono in un insediamento regolare di prefabbricati e non vogliono essere trasferiti in alloggi popolari distanti l’uno dall’altro (51) (52). A Padova centinaia di fedeli di etnia rom e sinti si sono riuniti per festeggiare sant’Antonio nella basilica della città, dov’è stata celebrata una messa solenne in lingua romaní (53). A Foggia settanta persone di etnia rom sono rimaste senza casa a causa di un incendio che ha devastato il loro campo (54) e il Wwf ha polemizzato con il comune perché nel rogo sono morti diversi roditori, rettili e volatili che vivevano nell’adiacente discarica (55).
Questo testo è tratto dalla newsletter Cronache.
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