Sono i disegni che aprono un’inchiesta di Reuters sulle proteste degli ultimi mesi in India organizzate dal Partito degli scarafaggi – il movimento della generazione Z indiana – e sul modo in cui il governo ha risposto aumentando la repressione . Scorrendo la pagina si vedono un camion con cannoni ad acqua sul tetto e telecamere di sorveglianza mobili, uomini che usano fucili a pallini per sparare contro i manifestanti, con il rischio di provocare ferite, cecità e in casi più gravi anche la morte.

La pagina si apre con un’illustrazione: decine di persone reggono cartelli e hanno il pugno alzato in segno di protesta. Più in basso si vedono alcune di queste persone riverse a terra, altre in fuga da una nuvola che, si scopre guardando ancora più giù, è gas lacrimogeno sparato da un uomo in divisa inginocchiato davanti a delle barricate, “posizionate per controllare la folla”, è scritto nella didascalia.

Se vi sembra una scena familiare è perché nelle piazze di molti altri paesi in tutto il mondo stanno accadendo cose simili: Francia, Italia e Albania, per esempio, tra il 17 e il 18 ottobre ci sono state mobilitazioni represse con violenza dalle autorità. Da un paese all’altro non si somigliano solo le rivendicazioni, ma anche i metodi usati dalle istituzioni per fermare le proteste.

L’inchiesta interattiva della Reuters ha il merito di entrare nella realtà delle manifestazioni avvenute tra luglio e ottobre analizzando come un’indagine forense tutti i dispositivi usati dalla polizia per contrastare i manifestanti, incrociando dati e fotografie dei reporter inviati nelle piazze di New Delhi, che hanno documentato caso per caso l’uso di armi da fuoco, idranti e telecamere di sorveglianza.

Secondo i dati dell’Acled (Armed conflict location and event data project, un’organizzazione non profit che raccoglie dati su conflitti e proteste nel mondo), dall’inizio dell’anno al 2 ottobre ci sono state 18.629 proteste, di cui 687 classificate come violente e almeno 1.200 affrontate con un intervento della polizia. A ottobre più di duemila manifestanti e una trentina di giornalisti sono stati fermati e caricati a forza sui veicoli della polizia.

La Reuters ha anche una mappa dell’India che mostra i luoghi delle proteste e i tassi di intervento della polizia stato per stato, e un grafico mensile delle mobilitazioni affrontate con intervento della polizia tra il 2016 e il 2026. L’agosto del 2026 è indicato come il mese in cui la repressione è stata più forte. Alla corte suprema sono già stati presentati ricorsi per le detenzioni di massa e l’uso eccessivo della forza. A luglio è stata creata una commissione speciale per esaminare l’uso della forza contro gli studenti in piazza.