Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prova a interferire con le raccolte dati ufficiali dal suo primo mandato. Basti ricordare che nel giorno del suo insediamento al governo, il 20 gennaio 2025, tra i primi provvedimenti della sua amministrazione c’era anche la chiusura temporanea di alcune pagine del sito federale che contiene tutti i dati pubblici e il blocco delle pagine di agenzie come i Cdc (Centers for disease control and prevention), la Noaa (National oceanic and atmospheric administration) e la Nasa.

Ora vuole cambiare il modo in cui si conta la popolazione che vive nel paese.

Il 2 novembre si chiude la consultazione pubblica attraverso cui i cittadini hanno potuto commentare la proposta governativa per cambiare la struttura del censimento. Le modifiche principali sono due: eliminare le domande sulla razza e sull’origine etnica, presenti in forme diverse fin dal primo censimento del 1790, ed escludere dal conteggio usato per distribuire i seggi alla camera dei rappresentanti le persone senza cittadinanza statunitense che non hanno la carta verde, cioè il permesso di soggiorno permanente. La proposta ha ricevuto più di 108mila commenti. Tra gli oltre 52mila già pubblicati eanalizzati da Axios, l’86 per cento è contrario ai cambiamenti.

Negli Stati Uniti il censimento si tiene ogni dieci anni, è universale, cioè è rivolto a tutta la popolazione, e il prossimo è previsto nel 2030.La proposta di revisione delle domande è arrivata dal dipartimento del commercio, da cui dipende il Census bureau, l’agenzia federale responsabile del censimento. Le domande sulla razza e sull’origine etnica scomparirebbero dal questionario universale e resterebbero solo nell’American community survey, un’indagine annuale condotta su un campione della popolazione. Non sarebbero più previste neanche le domande sull’orientamento sessuale. La proposta cambierebbe anche il modo in cui sono calcolati gli abitanti di ogni stato, da cui dipende il numero di seggi assegnati alla camera e il peso di ciascuno stato nelle elezioni presidenziali. Oggi vengono considerati tutti i residenti, anche quelli senza cittadinanza. Con le nuove regole, milioni di persone resterebbero escluse.