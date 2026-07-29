Questo articolo è uscito sul numero 83 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.

Potete cominciare a ridere da pagina 7, con la vignetta di Théo: ci sono una rana, due mosche e una conversazione che finisce molto prima del previsto. Oppure potete partire dalle lettere, andando a cercare i video degli Angine de Poitrine, la band preferita di Elio (12 anni). O leggere la risposta di Chiara (11 anni) a Stefano (50). Poi potete continuare con l’articolo di copertina. Un gruppo di ricercatrici e ricercatori prova a rispondere a una domanda semplice: anche gli animali provano gioia? Quando ricevono un regalo inaspettato, come dieci chicchi d’uva, sono felici? Per scoprirlo gli scienziati hanno osservato bonobo che ridono mentre giocano, delfini che si passano le alghe come una palla e pappagalli che, in inverno, scivolano sulla neve. Forse non sapremo mai con certezza cosa provano, ma è difficile rinunciare all’idea che anche loro si divertano. Se leggendo l’articolo vi viene voglia di giocare, al centro del giornale trovate dieci pagine di giochi da fare sotto l’ombrellone (ma funzionano benissimo anche sotto un albero). E se invece vi state chiedendo come nasce Internazionale Kids, da questo numero c’è una nuova rubrica: racconta le scelte e le discussioni che accompagnano ogni numero. Buona estate!

Illustrazione di Javi Aznárez

Sommario del numero

Lettere Un momento imbarazzante: danza

di Cristina Portolano Giro del mondo Notizie dalla scuola In copertina: momenti di gioia

Science News Explores, Stati Uniti Scontrini: 2 euro Domande incrociate: ragazzi

di Susanna Mattiangeli In redazione: come scegliamo gli articoli Attualità: migranti sotto accusa Fumetto: Carlotta superflash, n. 20

di Silvia Vecchini e Sualzo Speciale giochi Questionario: costume da bagno Danimarca: un’altalena non basta

The Economist, Regno Unito Fumetto: tecnofrottole

Topo, Francia Tecnologia: palle arancioni sui cavi

The Conversation, Stati Uniti Consigli per salvare il pianeta

di Eleonora Degano Riviste: in giro per il mondo Scrittura: storie in partenza

di Claudio Morici Fumetto: la storia del pigiama

Biscoto, Francia Confronto: fossili all’asta

The Week Junior, Regno Unito Recensioni: libri e film Portfolio: Cuba sospesa

di Karl Mancini Quiz: la Terra vista dal satellite Una parola in giapponese: pace

di Junko Terao Filosofia: distruggiamo!

di Ilaria Rodella Manga: Coco e Asta

di Mara Famularo Ricetta: cottage cheese

di Luisa Ciffolilli L’ultima

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