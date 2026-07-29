Questo articolo è uscito sul numero 83 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.
Potete cominciare a ridere da pagina 7, con la vignetta di Théo: ci sono una rana, due mosche e una conversazione che finisce molto prima del previsto. Oppure potete partire dalle lettere, andando a cercare i video degli Angine de Poitrine, la band preferita di Elio (12 anni). O leggere la risposta di Chiara (11 anni) a Stefano (50).
Poi potete continuare con l’articolo di copertina. Un gruppo di ricercatrici e ricercatori prova a rispondere a una domanda semplice: anche gli animali provano gioia? Quando ricevono un regalo inaspettato, come dieci chicchi d’uva, sono felici? Per scoprirlo gli scienziati hanno osservato bonobo che ridono mentre giocano, delfini che si passano le alghe come una palla e pappagalli che, in inverno, scivolano sulla neve. Forse non sapremo mai con certezza cosa provano, ma è difficile rinunciare all’idea che anche loro si divertano.
Se leggendo l’articolo vi viene voglia di giocare, al centro del giornale trovate dieci pagine di giochi da fare sotto l’ombrellone (ma funzionano benissimo anche sotto un albero). E se invece vi state chiedendo come nasce Internazionale Kids, da questo numero c’è una nuova rubrica: racconta le scelte e le discussioni che accompagnano ogni numero. Buona estate!
Sommario del numero
Lettere
Un momento imbarazzante: danza
di Cristina Portolano
Giro del mondo
Notizie dalla scuola
In copertina: momenti di gioia
Science News Explores, Stati Uniti
Scontrini: 2 euro
Domande incrociate: ragazzi
di Susanna Mattiangeli
In redazione: come scegliamo gli articoli
Attualità: migranti sotto accusa
Fumetto: Carlotta superflash, n. 20
di Silvia Vecchini e Sualzo
Speciale giochi
Questionario: costume da bagno
Danimarca: un’altalena non basta
The Economist, Regno Unito
Fumetto: tecnofrottole
Topo, Francia
Tecnologia: palle arancioni sui cavi
The Conversation, Stati Uniti
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Riviste: in giro per il mondo
Scrittura: storie in partenza
di Claudio Morici
Fumetto: la storia del pigiama
Biscoto, Francia
Confronto: fossili all’asta
The Week Junior, Regno Unito
Recensioni: libri e film
Portfolio: Cuba sospesa
di Karl Mancini
Quiz: la Terra vista dal satellite
Una parola in giapponese: pace
di Junko Terao
Filosofia: distruggiamo!
di Ilaria Rodella
Manga: Coco e Asta
di Mara Famularo
Ricetta: cottage cheese
di Luisa Ciffolilli
L’ultima
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