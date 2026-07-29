Al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia sono arrivate tante domande sul lavoro della redazione: come scegliamo gli articoli? Come decidiamo le copertine? Chi sceglie le fotografie?

Questa rubrica nasce da quelle domande.

Racconteremo come nasce ogni numero di Internazionale Kids: le discussioni, i dubbi e le scelte della redazione. E se avete curiosità sul giornale scriveteci: potrebbero diventare il punto di partenza delle prossime puntate.

Di solito scegliamo l’articolo di copertina con circa un mese di anticipo. Ma in questi giorni, complice l’estate, abbiamo cominciato a ragionare sul numero di settembre.

Cerchiamo di non immaginare le copertine facendoci condizionare dal calendario (Halloween, le vacanze, carnevale). Preferiamo partire da una notizia che ci sorprende, come quella sulle scuole di k-pop che aprono in giro per il mondo.

Però il ritorno a scuola è diverso. Per molte lettrici e lettori è una specie di capodanno: nuovi compagni, nuovi quaderni. Così abbiamo cominciato a cercare un articolo sulla scuola. Ma, questa volta, non riuscivamo a trovarlo. E lì è cominciata la discussione.

Qualcuno ha detto: “E se questa volta facessimo il contrario?”. Invece di partire da un articolo, potevamo partire da un tema (il ritorno a scuola) e costruire la copertina con articoli e fumetti che lo raccontassero da punti di vista diversi. In redazione l’abbiamo chiamata, scherzando, la “copertina mostro”.

Poi, tra gli articoli letti, ne abbiamo trovato uno che non parlava di compiti o interrogazioni, ma di amicizia. O meglio, di cosa succede nel cervello quando incontriamo qualcuno con cui entriamo in sintonia.

Più ne parlavamo, più ci sembrava una storia perfetta. Perché il ritorno a scuola non è fatto solo di quaderni nuovi, ma anche di relazioni.

E forse questa è una buona risposta alla domanda da cui siamo partiti: come scegliamo le notizie? Non esiste una formula. A volte è un articolo a guidare il giornale. Altre volte è una domanda.

Per settembre cercavamo un articolo sulla scuola. Alla fine abbiamo scelto un articolo sull’amicizia. E ci sembra un bel modo per raccontare il ritorno in classe.