Questo articolo è uscito sul numero 84 di Internazionale Kids , il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.

Pensate per qualche secondo alla vostra migliore amica o al vostro migliore amico. Fatto? Nel vostro cervello è appena successo qualcosa. L’articolo di copertina di questo numero, che abbiamo tradotto da un giornale svizzero, racconta che quando siamo con gli amici si attivano le aree del cervello legate alla ricompensa e alla motivazione. E non è tutto: stare insieme alle persone a cui vogliamo bene ci rende più felici e può perfino aiutarci a imparare meglio. Insomma, il nostro cervello sembra fatto apposta per l’amicizia.

In questo numero incontrerete parecchi gruppi di amici. A pagina 71 ce ne sono addirittura due: sono i protagonisti delle serie tv Reservation Dogs e Outer Banks, bande di ragazze e ragazzi che affrontano insieme guai, avventure e momenti difficili.

Gli amici compaiono anche in un articolo molto più duro, che arriva da un giornale canadese. Cinque ragazze e ragazzi di Gaza raccontano com’è cambiata la loro vita a causa della guerra. Parlano delle case distrutte, della paura, della scuola e dei sogni per il futuro. E raccontano le cose che gli mancano di più: la spiaggia di Gaza, le lezioni di musica, le visite dei parenti, le partite a tennis, le passeggiate con gli amici.