Questo articolo è uscito sul numero 84 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.
Pensate per qualche secondo alla vostra migliore amica o al vostro migliore amico. Fatto? Nel vostro cervello è appena successo qualcosa. L’articolo di copertina di questo numero, che abbiamo tradotto da un giornale svizzero, racconta che quando siamo con gli amici si attivano le aree del cervello legate alla ricompensa e alla motivazione. E non è tutto: stare insieme alle persone a cui vogliamo bene ci rende più felici e può perfino aiutarci a imparare meglio. Insomma, il nostro cervello sembra fatto apposta per l’amicizia.
In questo numero incontrerete parecchi gruppi di amici. A pagina 71 ce ne sono addirittura due: sono i protagonisti delle serie tv Reservation Dogs e Outer Banks, bande di ragazze e ragazzi che affrontano insieme guai, avventure e momenti difficili.
Gli amici compaiono anche in un articolo molto più duro, che arriva da un giornale canadese. Cinque ragazze e ragazzi di Gaza raccontano com’è cambiata la loro vita a causa della guerra. Parlano delle case distrutte, della paura, della scuola e dei sogni per il futuro. E raccontano le cose che gli mancano di più: la spiaggia di Gaza, le lezioni di musica, le visite dei parenti, le partite a tennis, le passeggiate con gli amici.
Sommario del numero
Lettere
Un momento imbarazzante: skateboard
di Cristina Portolano
Giro del mondo
Notizie dalla scuola
In copertina: al cervello piace fare amicizia
Frontiers for Young Minds, Svizzera
Domande incrociate: mi dispiace
di Susanna Mattiangeli
Gioco: ricreazione
Georges, Francia
Fumetto: Carlotta superflash, n. 21
di Silvia Vecchini e Sualzo
Sport: regina degli scacchi
Bbc, The Times of India, The Week Junior
In redazione: come scegliamo i fumetti
Fumetto: la zuppa della nonna
Polle, Germania
Biologia: è piccante!
Brainspace, Canada
Gioco: detective grafico
Gigantes, Uruguay
Poster: ho bisogno di spazio
di Martina Fantasia
Attualità: in una classe di Gaza
Les As de l’info, Canada
Come si diventa: biologo marino
Questionario: andare a scuola
Paesi Bassi: il problema delle fatbike
Courrier International, Francia
Test: che genio della matematica sei?
Fumetto: profumo di microbiota
Biscoto, Francia
Ambiente: alberi scintillanti
Science News Explores, Stati Uniti
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Scrittura: storie in partenza
di Paola Soriga
Confronto: giornata senza schermi
The Week Junior, Regno Unito
Portfolio: oltre lo schermo
di Niccolò Rastrelli
Filosofia: a che serve la nostalgia
di Ilaria Rodella
Serie tv: storie di bande
di Valentina Pigmei
L’ultima
Internazionale Kids è in edicola, sull’app (App Store e Google Play) e in abbonamento.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it