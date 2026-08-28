Illustrazione di Cristina Spanò

Questo articolo è uscito sul numero 84 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.

Pensate per qualche secondo alla vostra migliore amica o al vostro migliore amico. Fatto? Nel vostro cervello è appena successo qualcosa. L’articolo di copertina di questo numero, che abbiamo tradotto da un giornale svizzero, racconta che quando siamo con gli amici si attivano le aree del cervello legate alla ricompensa e alla motivazione. E non è tutto: stare insieme alle persone a cui vogliamo bene ci rende più felici e può perfino aiutarci a imparare meglio. Insomma, il nostro cervello sembra fatto apposta per l’amicizia.

In questo numero incontrerete parecchi gruppi di amici. A pagina 71 ce ne sono addirittura due: sono i protagonisti delle serie tv Reservation Dogs e Outer Banks, bande di ragazze e ragazzi che affrontano insieme guai, avventure e momenti difficili.

Gli amici compaiono anche in un articolo molto più duro, che arriva da un giornale canadese. Cinque ragazze e ragazzi di Gaza raccontano com’è cambiata la loro vita a causa della guerra. Parlano delle case distrutte, della paura, della scuola e dei sogni per il futuro. E raccontano le cose che gli mancano di più: la spiaggia di Gaza, le lezioni di musica, le visite dei parenti, le partite a tennis, le passeggiate con gli amici.

Illustrazione di Cristina Spanò

Sommario del numero

Lettere

Un momento imbarazzante: skateboard
di Cristina Portolano

Giro del mondo

Notizie dalla scuola

In copertina: al cervello piace fare amicizia
Frontiers for Young Minds, Svizzera

Domande incrociate: mi dispiace
di Susanna Mattiangeli

Gioco: ricreazione
Georges, Francia

Fumetto: Carlotta superflash, n. 21
di Silvia Vecchini e Sualzo

Sport: regina degli scacchi
Bbc, The Times of India, The Week Junior

In redazione: come scegliamo i fumetti

Fumetto: la zuppa della nonna
Polle, Germania

Biologia: è piccante!
Brainspace, Canada

Gioco: detective grafico
Gigantes, Uruguay

Poster: ho bisogno di spazio
di Martina Fantasia

Attualità: in una classe di Gaza
Les As de l’info, Canada

Come si diventa: biologo marino

Questionario: andare a scuola

Paesi Bassi: il problema delle fatbike
Courrier International, Francia

Test: che genio della matematica sei?

Fumetto: profumo di microbiota
Biscoto, Francia

Ambiente: alberi scintillanti
Science News Explores, Stati Uniti

Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano

Scrittura: storie in partenza
di Paola Soriga

Confronto: giornata senza schermi
The Week Junior, Regno Unito

Portfolio: oltre lo schermo
di Niccolò Rastrelli

Filosofia: a che serve la nostalgia
di Ilaria Rodella

Serie tv: storie di bande
di Valentina Pigmei

L’ultima

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