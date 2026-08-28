Sono un uomo gay sieropositivo e sono sconvolto dalla direzione che sta prendendo il paese, perciò partecipo attivamente alle proteste. Ho un’amica progressista che vive in una cittadina a schiacciante maggioranza trumpiana ed è sposata con un sostenitore di Trump.

Mi manda spesso messaggi sulle sue paure per quello che sta succedendo e sembra sconvolta quanto me. Le ho parlato della mia preoccupazione per come l’attuale situazione politica potrebbe influire sulla mia vita e soprattutto su quella delle persone meno privilegiate di me, che potrebbero soffrirne.

Però lei non partecipa alle proteste ed evita di esprimere apertamente le sue idee, se non sui social. Ci sono manifestazioni nelle cittadine vicino alla sua che avrebbero bisogno di sostegno. Una volta, quando nella sua città c’è stata una protesta di Black lives matter, le stavano installando i ventilatori a soffitto in casa. A un’altra manifestazione non è andata perché aveva una festa di compleanno. Non ha mai partecipato a niente e io sono sempre più irritato.

Credo che sia importante esserci. So bene che siamo tutti diversi, quindi sto cercando di farmene una ragione. Mi sembra una persona che sta bene così e non vuole smuovere le acque, e questo per me è il massimo dell’ipocrisia. Ho la sensazione che sia stata proprio l’apatia a portarci fin qui, e mi chiedo davvero come, e se, continuare a tenere nella mia vita persone così.–Lettera firmata