Una nostra cara amica è un’aspirante pittrice. Di recente ha organizzato una mostra delle sue ultime opere nello studio in cui lavora. Le vogliamo bene, ma non siamo grandi estimatori della sua arte, che è decisamente ancora in divenire.

Ci ha invitati alla sua “festa”, ma sappiamo che, se ci andassimo, ci sentiremmo obbligati a comprare uno dei suoi quadri, che costano diverse centinaia di dollari. Lei ha difficoltà economiche e quei soldi le farebbero comodo, ma ecco la nostra domanda: siamo obbligati, per amicizia o per compassione, a comprare le sue opere anche se non ci interessano affatto?–Lettera firmata

L’amicizia e la compassione possono spingervi ad aiutarla, ma non vi obbligano a fingere di apprezzare i suoi quadri. Di fatto, se ha difficoltà economiche forse è proprio perché nessuno è un grande estimatore della sua arte, e potrebbe non riuscire mai a vivere di questo. Comprare le sue opere facendole credere che secondo voi sono buone le nega il riscontro di cui ha bisogno per prendere una decisione ragionevole. Da questo punto di vista, un sostegno falso forse non è così amichevole o compassionevole.

Questo non significa che dovete calpestare la sua autostima con gli scarponi chiodati: potete essere gentili oltre che sinceri. E sicuramente non c’è motivo di spingersi oltre esprimendo dubbi sulle sue prospettive di carriera come artista: non vi è stato chiesto e, ipotizzo, non siete neanche esperti d’arte. Inoltre, se le diceste esattamente quello che pensate, potrebbe anche smettere di essere vostra amica.

Un amico che apprezzo e ammiro molto si è candidato per un posto da insegnante in una scuola privata dove ha lavorato mia moglie e dove entrambi abbiamo ancora rapporti cordiali con la dirigenza. In apparenza il nostro amico era fin troppo qualificato per il posto, così sia io sia mia moglie abbiamo scritto lettere entusiastiche di raccomandazione, rivolgendoci anche alla responsabile del dipartimento per cui aveva fatto domanda. Eravamo convinti che avrebbe ottenuto il posto senza difficoltà.

Con nostra sorpresa non ha ottenuto il lavoro e successivamente ha voluto sapere cosa era andato storto, scrivendomi due volte per chiedere se avevo “saputo qualcosa”. Poi mia moglie ha pranzato con la responsabile del dipartimento, che le ha detto chiaramente che lui aveva fatto una cattiva impressione, che era sembrato “troppo pieno di sé” e aveva irritato diverse persone con cui aveva parlato e che avevano assistito a una sua lezione.

Io continuo a pensare che la scuola abbia perso un insegnante eccezionale. Però, conoscendolo, capisco perché ha dato quell’impressione. È una persona che si sforza troppo di piacere e la sua energia può essere eccessiva: a volte ti viene voglia di trovare la manopola del volume per abbassarlo un po’. Immagino anche che sia il tipo di docente efficace in modo carismatico, uno che diventa un “personaggio”: molti studenti lo adorano, altri possono sentirsi respinti. Questo può aver infastidito qualcuno.

Sapendo che mia moglie aveva pranzato con la responsabile del dipartimento, il mio amico mi ha scritto di nuovo per chiedermi com’era andata. La mia domanda è se dirgli o no ciò che ho saputo. Ci sono un paio di cose che mi preoccupano. Primo: la responsabile del dipartimento non ha chiesto esplicitamente a mia moglie di non riferire il contenuto della conversazione, ma è molto probabile che lo desse per scontato, e mia moglie è restia a farlo. Secondo: devo ammettere che sono riluttante a dare al mio amico una notizia che lo turberà.

Tutti e due avevamo pensato che fosse stato scartato a causa di una “assunzione mirata” e non che lo avessero giudicato negativamente. Scoprire che si è trattato di un vero rifiuto lo ferirebbe. D’altra parte, potrebbe aiutarlo a gestire meglio situazioni simili in futuro. È interessante, e un po’ sconcertante, trovarsi in questo tipo di dilemma etico. Si tende a pensare che ci sia sempre un “istinto” che ti dice che cosa è giusto fare. Ma in questo caso non ce l’ho.–Lettera firmata