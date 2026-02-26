Sono una donna afroamericana di una famiglia battista molto religiosa del sud degli Stati Uniti. Ora vivo in Europa con mio marito, che è ateo, e i miei due figli. Sono spirituale, ma non religiosa in un senso che la mia famiglia potrebbe capire. Ai nostri figli stiamo insegnando a conoscere tutte le religioni, oltre che a essere persone buone, compassionevoli e umili.

Stiamo per andare a trovare la mia famiglia allargata nella Bible belt e sono davvero preoccupata per quello che potrebbe succedere. Non ho parlato con loro delle mie idee, e hanno pochissimi contatti con me e i miei figli, quindi l’argomento non è mai venuto fuori. Ci saranno sicuramente molti riferimenti a Dio e a Cristo e daranno per scontata la nostra fede. Dire la verità con ogni probabilità provocherebbe rabbia, drammi e una possibile esclusione dalla famiglia.

Parli di “fare coming out” con la tua famiglia, e l’analogia con la situazione di lesbiche e gay in famiglie religiose che condannano l’omosessualità è calzante. Non dire nulla ai tuoi parenti significa nascondere qualcosa che vorrebbero sapere, anche se non ne hanno il diritto. Eppure, trovare un modo per condividere l’informazione con loro, se ci riesci, potrebbe essere molto positivo.

Ma, e questa è la parte della sincerità, se chiedessero a qualcuno di voi se frequentate la chiesa o se avete ricevuto la salvezza, non dovreste mentire. Potreste provare a sottrarvi dicendo che vi dispiace, ma non vi va di parlare di religione, oppure che le vostre posizioni sono complesse. Il modo in cui affronterai tutto questo in anticipo con i tuoi figli aiuterà a educarli sugli aspetti etici della situazione e a prepararsi ad affrontare queste domande, se arriveranno.

Di fatto, probabilmente, è anche necessario se i tuoi figli vogliono mantenere rapporti significativi con il resto della famiglia nel lungo periodo. Hai chiesto cosa dovresti dire ai tuoi figli, il che mi fa pensare che siano abbastanza grandi da capire la questione. Perciò discuterei con loro quali sono i pro e contro di rendere nota la vostra eterodossia.

Ho detto al mio collega che rinviare le misure rianimatorie fino a quando tocca a me eseguirle è ingiusto verso di me e verso il paziente che peggiora. Oltretutto la mia irritazione per questo “scaricabarile” mi distrae, e quindi rischio di commettere più errori, di cui sarei responsabile io, e non lui. Cosa dovrei fare?–Lettera firmata

So che i codici impliciti delle professioni scoraggiano di “fare la spia” sui colleghi, e che potresti essere mal visto dagli altri se lo fai. Ma questo è un aspetto deplorevole di quei codici. È l’onore tra ladri che sostiene il furto. Difenditi, e difendi i pazienti che il tuo collega lascia in difficoltà.

Sono stata profondamente offesa da una recente telefonata di una vecchia amica. Da adolescenti, in India, ci conoscevamo appena, ma negli anni ottanta entrambe ci siamo trasferite negli Stati Uniti, dove la nostra amicizia si è rafforzata. Ora viviamo su coste diverse e ci sentiamo soprattutto per i compleanni. Dopo un lungo intervallo, mi ha chiamata per parlarmi dei suoi problemi coniugali.

Conosco suo marito da prima che si sposassero, e mi sento più vicina a lui. Viene nella città in cui vivo diverse volte all’anno, di solito passiamo una serata da me e la mattina dopo lo accompagno all’aeroporto. Le nostre chiacchierate sono libere e schiette. Parla anche dei suoi problemi con la moglie. Non riferisco all’uno le conversazioni che ho con l’altra, e viceversa.

Durante la telefonata la mia amica mi ha accusata di essere una pessima amica perché non l’avevo consultata prima di ospitare suo marito per la notte. Ha detto che “era risaputo” che ero alla ricerca di un partner (sono vedova e single da 14 anni) e che ospitarlo era una scorrettezza, che una vera amica si sarebbe assicurata che per lei non fosse un problema. Ho perso la calma e le ho detto che le comunicazioni tra coniugi sono affari loro, e che non spettava a me dirle dove si trovava suo marito. Non avrei dovuto perdere la calma, ma ero ferita dalle sue insinuazioni e dall’attacco alla mia integrità. La nostra amicizia è finita.

Mi rendo conto che qui sono in gioco i valori che ci portiamo dietro dalla nostra cultura d’origine. Viviamo entrambe negli Stati Uniti da più di trent’anni, e sono consapevole di avere una vita interiore complessa, in cui le radici culturali indiane stridono con le sensibilità statunitensi a cui mi sono adattata. In India, nella maggior parte delle case ci sono dei domestici che “parlano”, e le apparenze vanno salvaguardate perché le famiglie sono strettamente intrecciate.

Non ho nessuna mira verso suo marito, e nella nostra amicizia (quella tra me e il marito) trovano spazio conversazioni su molti problemi – come l’invecchiare, l’essere immigrati negli Stati Uniti, l’essere genitori. Pensi che avrei dovuto consultarla?–Lettera firmata