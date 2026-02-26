Una ragazza malata di tumore, insieme alla madre, all’Istituto di oncologia e radiologia dell’Avana. Il ministro della sanità cubano, José Ángel Portal Miranda, il 21 febbraio ha detto in un’intervista all’Associated Press che il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti non solo sta paralizzando l’economia dell’isola, ma sta anche minacciando “la sicurezza umana di base”. Cinque milioni di persone con malattie croniche rischiano di non poter essere curate, tra queste migliaia hanno bisogno di radioterapia e chemioterapia.