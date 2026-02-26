Palestinesi riuniti per consumare l’iftar, il pasto che rompe il digiuno dopo il tramonto durante il mese sacro di Ramadan, cominciato il 18 febbraio. Dopo l’ottobre 2023 questo periodo dedicato alla riflessione e alla spiritualità, tradizionalmente trascorso insieme ai propri cari, è stato celebrato sotto le bombe israeliane. E quest’anno, in seguito all’entrata in vigore di un fragile cessate il fuoco, gli abitanti devono fare i conti con le proprie perdite e con i prezzi alle stelle. Nei primi due giorni di Ramadan Israele ha ucciso due palestinesi e ne ha feriti quattro.