Un orso bruno cerca di catturare dei salmoni rossi in un fiume dell’Alaska sudoccidentale. Il parco nazionale di Katmai, istituito nel 1918, è l’area protetta con la più grande popolazione di orsi bruni al mondo: circa 2.200 esemplari. Per questi animali la risalita dei salmoni durante l’estate e l’autunno è un momento fondamentale per accumulare riserve di grasso in vista del letargo invernale. La foto ha vinto il primo premio nella categoria Animals in their habitat all’edizione 2026 dei World nature photography awards.