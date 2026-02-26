All’età di quarant’anni ha la sensibilità di una quattordicenne arrapata e ridacchiante, perciò il suo “Cime tempestose” è esattamente il prodotto di un simile caso di sviluppo bloccato. Fennell ha dichiarato di aver voluto rendere omaggio alla sua prima, eccitata lettura del romanzo, quando aveva quattordici anni. Così i bellocci Heathcliff e Cathy – quando non recitano impalati e agghindati in una serie di costumi assurdi, pensati per rappresentare gente di altre imprecisate epoche – si fanno strada scopando attraverso le brughiere sulle note di Charli Xcx.

Ma è difficile mantenere vivo questo sdegno furibondo. A un certo punto subentra un cinismo stanco, che è l’unico modo per sopportare tutte le Emerald Fennell di questo mondo.

Quando finalmente vedrete “Cime tempestose” di Emerald Fennell, se mai doveste fare questa follia, potreste sorprendervi di aver già consumato tutta la forza del vostro disprezzo guardando i trailer. Sono andati in onda senza sosta per mesi prima dell’uscita del film ed erano così incredibilmente stupidi che, se avevate letto il romanzo di Emily Brontë, avreste scoperto quanto in alto potevano spingersi le vostre sopracciglia per segnalare il vostro sconcerto.

Il fascino erotico dell’epoca raccontata da Cime tempestose è noto. In un episodio dei Simpson, un reality show survivalista catapulta la famiglia in una ricostruzione del 1895, e Homer quella sera cerca di capire l’interesse per il sesso di Marge insinuando: “Magari potrei tempestare le tue cime?”. Ma questo rappresenta una vetta di raffinatezza rispetto all’approccio di Fennell.

La sua idea di grande scena d’apertura è cominciare con il suono di ansimi e grugniti ritmati sullo sfondo e, proprio quando vi convincete che stia per mostrare un atto entusiasta di copulazione, vi offre invece il primo piano di un uomo impiccato che si contorce e scalcia appeso a una corda.

La folla eccitata che assiste a questo spettacolo macabro, compresa la piccola Cathy Earnshaw (Charlotte Mellington) e la sua dama di compagnia, la giovane Nelly Dean (Hong Chau), nota con turbata eccitazione che l’uomo morente ha un’erezione, e nel giro di poco tempo gli spettatori sembrano quasi accoppiarsi ai piedi del patibolo.

L’impazienza di Fennell di affermare la brutalità dell’essere umano e il legame tra sesso e morte risulta forzata, perché nell’ottocento quel legame era fin troppo evidente nella vita quotidiana, in scene ben più cupe e comuni delle impiccagioni pubbliche.

Le donne morivano di parto con una certa regolarità e la mortalità infantile era diffusissima. Nel film Il testamento di Ann Lee un macabro montaggio mostra come le donne sposate facessero sesso di continuo, restassero incinte, rischiassero la vita affrontando parti sanguinosi, vedessero morire i loro bambini, facessero sesso, restassero incinte, rischiassero la vita affrontando parti sanguinosi, vedessero morire i loro bambini, e così via. Inoltre, le malattie veneree incurabili dilagavano e basta leggere come si moriva di sifilide per meravigliarsi che qualcuno trovasse ancora il coraggio di fare sesso.

Da quando “Cime tempestose” è arrivato nelle sale come il grande film di San Valentino di quest’anno, sta andando benissimo per il suo pubblico di riferimento: donne in cerca di brividi romantici al cinema. Alla cassa mi stavano già facendo il biglietto prima ancora che lo chiedessi, dando per scontato che ogni donna presente fosse lì per “Cime tempestose”.

E in effetti ho visto il film in una sala piena solo di donne, sia adolescenti sia signore dai capelli grigi. C’erano solo due uomini di mezza età, imbarazzati, che sembravano mariti da sitcom trascinati lì controvoglia. È stato straniante sentirsi parte di uno scenario così banale, antiquato e rigidamente binario dal punto di vista di genere.