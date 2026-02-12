Per quindici anni sono stata felicemente sposata con un uomo che, purtroppo, è morto diverso tempo fa. Era il secondo matrimonio per entrambi. Ho mantenuto un rapporto cordiale con la sua prima moglie e i loro due figli, ormai adulti. So che mio marito amava i suoi figli, ma anche che con loro aveva delle difficoltà.

Tra i suoi effetti personali c’erano diversi diari contrassegnati come “privati” o “confidenziali”. Li ha tenuti per anni, e si interrompono circa un anno dopo l’inizio della nostra storia e il successivo matrimonio. Ci sono anche molti documenti relativi all’annullamento delle prime nozze. Ho dato rapide occhiate a una parte di questo materiale e credo che contenga informazioni intime che non erano destinate agli occhi di nessun altro.

Vedo tre possibilità: distruggere tutto, consegnare questo materiale ai figli di mio marito o custodirlo e lasciare che venga scoperto dopo la mia morte. Quanto a quest’ultima opzione, anche se non si può mai sapere, non ho motivo di pensare che la mia morte sia imminente, e non desidero conservare ancora queste carte.

Penso che probabilmente rispetterei il desiderio di mio marito distruggendo tutto, e sono pronta a farlo. Mi sono chiesta però se non sia una decisione che dovrebbero prendere i suoi figli. Potrebbero, per esempio, trovare qualcosa che li aiuterebbe, magari nell’affrontare questioni irrisolte legate al padre o alla fine del matrimonio dei genitori. Ma potrebbero anche scoprire qualcosa di doloroso o scioccante.

È una decisione che spetta a me? E se sì, ho il dovere di informare i suoi figli prima o dopo aver distrutto i diari? Se glielo dicessi solo a cose fatte potrei suscitare risentimenti. Ma se spiegassi la situazione in anticipo, potrebbero chiedermi di consegnare tutto a loro. Se accettassi, mi sentirei complice di una violazione della privacy di mio marito. D’altra parte, chi può dire che non sarebbe stato contento se il risultato finale, per i suoi figli, fosse una qualche forma di “chiusura” su questioni che io neppure conosco? Qual è la risposta “giusta”? –Lettera firmata