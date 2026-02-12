Due suore osservano una strada allagata dallo straripamento del fiume Sado. Forti piogge hanno accompagnato il passaggio della tempesta Leonardo, arrivata pochi giorni dopo Kristin, un’altra perturbazione di origine atlantica che alla fine di gennaio aveva provocato almeno sei vittime e danni per miliardi di euro in Portogallo. Il 7 febbraio la penisola iberica e il nord del Marocco sono stati investiti dalla terza tempesta nell’arco di due settimane, chiamata Marta, che ha causato la morte di sei persone e l’allagamento di migliaia di ettari di coltivazioni.