Una foto dell’interno di un corallo Eunephthya thyrsoidea scattata nelle acque dello stretto di Lembeh, in Indonesia. L’immagine, realizzata dal fotografo australiano Ross Gudgeon, ha vinto il primo premio nel concorso Close-up photographer of the year 7 (2025). Gudgeon ha spiegato che per scattare la foto, intitolata Fractal forest, ha inserito un obiettivo a sonda tra i rami di questo corallo molle senza danneggiarli, riuscendo a “catturare una visione diversa di una comune forma di vita e creando un’immagine dall’interno verso l’esterno”.