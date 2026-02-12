Il cantante portoricano Bad Bunny si esibisce durante l’intervallo del Super bowl, la finale del campionato di football americano che si è svolta al Levi’s stadium di Santa Clara, in California. Il concerto di Bad Bunny, al quale hanno partecipato anche Lady Gaga e Ricky Martin, è stato un festoso omaggio alla storia e all’identità di Puerto Rico. Per la prima volta nella storia l’esibizione nell’intervallo del Super Bowl si è svolta interamente in spagnolo. Il presidente statunitense Donald Trump l’ha definita “assolutamente terribile, una delle peggiori di sempre”.