Una sera, dopo aver cenato con un amico, stavo tornando a casa lungo una tranquilla strada residenziale. Due bambini tra gli otto e i dieci anni, e una donna di mezza età, percorrevano la stessa strada in bicicletta. Ho immaginato che fosse la madre. La ruota anteriore della bici del secondo bambino ha sfiorato il bordo del marciapiede e il piccolo ciclista è finito per terra. Il bambino, che sembrava avere un ginocchio sbucciato e l’orgoglio ferito, cercava di trattenere le lacrime.

Mi sono fermato, aspettandomi che la madre lo aiutasse a rialzarsi. Invece l’ho vista rallentare e urlargli: “Guarda dove vai, idiota! Adesso alzati! Dai, devo precipitarmi a vedere che è tutto a posto? Forza!”. A quel punto il bambino si è messo a piangere. Sono rimasto così sbalordito che per poco non ho risposto io stesso alla sua domanda retorica. Ma ho tenuto a freno la lingua accorgendomi che un’altra passante davanti a me – che aveva rallentato anche lei vedendo cadere il bambino – si è infilata le cuffie e si è allontanata rapidamente. Sarebbe stato giusto intervenire o era più corretto lasciare che la madre lo educasse come preferiva, anche se era chiaramente doloroso per il bambino e offensivo per la sensibilità comune?–Sebastian Marotta, Toronto

Sono contento che tu abbia menzionato l’altra passante, perché – parlando per un momento in termini psicologici – hai sicuramente ragione nel pensare che abbia influito sulla tua reazione. Nelle scienze sociali molti studi rilevano che un individuo tende a non fare nulla quando ci sono altri intorno a lui che non fanno nulla. Di fatto questo fenomeno ha un nome: effetto spettatore .

Come ho già detto in passato, siamo andati troppo oltre nel ritenere che solo i genitori possano intervenire se un bambino è in difficoltà. Un bambino che si è scaraventato sul marciapiede potrebbe benissimo aver riportato una ferita che richiede attenzione. Tu dici che sembrava avere un ginocchio sbucciato e l’orgoglio ferito. Ma bisognava controllare. Era compito della madre, ma visto che lei era venuta meno al suo dovere, qualcun altro avrebbe dovuto farlo.

Avresti almeno potuto chiedere al bambino se stava bene. In una situazione in cui due persone avevano già trascurato di farlo, il tuo mancato intervento è psicologicamente comprensibile, ma eticamente non giustificabile. Se tu o l’altra passante vi foste fermati, la madre avrebbe potuto sentirsi abbastanza imbarazzata (o infastidita) da tornare indietro e fare le necessarie verifiche.

La tua reazione potrebbe essere stata motivata dalla preoccupazione per il benessere psicologico del bambino. Non vogliamo inavvertitamente minare l’autorità di una madre, e la maggior parte dei genitori insisterebbe a ragione sul fatto che non si può capire granché da un singolo episodio. Ma le poche evidenze di cui disponi suggeriscono che al bambino sia capitata una madre che ha preso lezioni di genitorialità da Il grande Santini.

Un singolo intervento non lo salverebbe. E tu chiaramente non avevi motivi sufficienti per segnalare l’accaduto ai servizi per la tutela dei minori. Una parola gentile, però, gli avrebbe fatto capire che nel mondo esistono persone più premurose di sua madre. Il mondo migliora grazie a gesti di gentilezza come questo (anche se è possibile che un bambino educato secondo le usanze contemporanee rimanga turbato perfino dall’attenzione di uno sconosciuto cortese).

Se questo era un episodio tipico nella vita del bambino, il tuo intervento non avrebbe compensato la generale durezza della madre. Se non lo era, non ci sono stati grandi danni a lungo termine. Perciò, in un caso o nell’altro, il mondo probabilmente non è diventato molto peggiore a causa della tua inazione.