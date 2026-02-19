Giocatori della squadra di calcio maschile Al Ahly si riscaldano prima della partita contro il Gaza sports in un campo appena allestito e circondato dalle macerie. Lo stadio Yarmuk da novemila posti, il più grande della Striscia, è stato bombardato dall’esercito israeliano, che l’ha usato come centro di detenzione, e ora ospita famiglie sfollate. La federazione di calcio palestinese ha però recuperato il campo nella foto, su cui hanno giocato le due squadre locali e quelle composte da giocatori con gli arti amputati. Un modo per riportare un po’ di normalità nella vita degli abitanti di Gaza, durante il fragile cessate il fuoco continuamente violato dagli attacchi israeliani.