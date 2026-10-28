Questo articolo è uscito sul numero 86 di Internazionale Kids , il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 14 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.

Anche questo mese le vostre lettere ci hanno colpito, divertito e stupito. Erano tante e così interessanti che abbiamo tolto qualche disegno per riuscire a pubblicarle tutte (ma senza riuscirci!). Ci avete già dato due bellissime idee: un numero speciale fatto solo di lettere e un incontro “Cercasi sosia” in ogni città d’Italia, che ne dite?

Nel frattempo, nella pagina delle lettere, potete leggere cosa pensano le vostre coetanee e i vostri coetanei dei social media, della scuola, dell’amicizia e dei personaggi dei manga. E, se pensate che una lettera non basti, potete sempre scendere in piazza. Come stanno facendo migliaia di ragazze e ragazzi in Francia, Belgio e Italia per chiedere scuole migliori, più insegnanti e maggiori investimenti nell’istruzione. Non sembrano richieste assurde, eppure per farsi ascoltare bisogna organizzare manifestazioni, preparare cartelli e tirare fuori i megafoni.

L’articolo di copertina invece è sulla musica: perché alcune canzoni ci fanno venire i brividi e altre ci lasciano completamente indifferenti? La risposta ha a che fare con il nostro cervello e con i nostri ricordi. Per questo, anche se le note sono le stesse, ognuno di noi ha in testa una canzone diversa.