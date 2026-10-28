Questo articolo è uscito sul numero 86 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 14 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.

Anche questo mese le vostre lettere ci hanno colpito, divertito e stupito. Erano tante e così interessanti che abbiamo tolto qualche disegno per riuscire a pubblicarle tutte (ma senza riuscirci!). Ci avete già dato due bellissime idee: un numero speciale fatto solo di lettere e un incontro “Cercasi sosia” in ogni città d’Italia, che ne dite?

Nel frattempo, nella pagina delle lettere, potete leggere cosa pensano le vostre coetanee e i vostri coetanei dei social media, della scuola, dell’amicizia e dei personaggi dei manga. E, se pensate che una lettera non basti, potete sempre scendere in piazza. Come stanno facendo migliaia di ragazze e ragazzi in Francia, Belgio e Italia per chiedere scuole migliori, più insegnanti e maggiori investimenti nell’istruzione. Non sembrano richieste assurde, eppure per farsi ascoltare bisogna organizzare manifestazioni, preparare cartelli e tirare fuori i megafoni.

L’articolo di copertina invece è sulla musica: perché alcune canzoni ci fanno venire i brividi e altre ci lasciano completamente indifferenti? La risposta ha a che fare con il nostro cervello e con i nostri ricordi. Per questo, anche se le note sono le stesse, ognuno di noi ha in testa una canzone diversa.

Copertina di Sang Pak

Sommario del numero

Lettere

Un momento imbarazzante: puzzette
di Cristina Portolano

Giro del mondo

Notizie dalla scuola

In copertina: la musica in testa
Cricket, Stati Uniti

In copertina: una conchiglia da ascoltare
Smithsonian e Acoustics Today, Stati Uniti

Gioco: cheeeeese!
Georges, Francia

Fumetto: Carlotta superflash, n. 23
di Silvia Vecchini e Sualzo

Ambiente: l’orso in valigia
Dein Spiegel, Germania

Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano

Domande incrociate: perfetta
di Susanna Mattiangeli

Questionario: tasche

Poster: la scuola non lascia fuori nessun*
di Alessandra Marianelli - Luchadora

Attualità: la scuola si ribella

Scrittura: storie in partenza
di Antonella Lattanzi

Gioco: supereroi
Gigantes, Uruguay

Scienza: matematica delle scimmie
Science News Explores, Stati Uniti

In redazione: come scegliamo le foto

Test: che foresta sei?

Fumetto: segrete e prigioni
Biscoto, Francia

Storia: la prima persona transgender
The Conversation, Stati Uniti

Riviste: in giro per il mondo

Confronto: troppo calcio?
The Week Junior, Regno Unito

Recensioni: libri e film

Portfolio: spose bambine
di Elise Blanchard

Filosofia: cos’è un simbolo?
di Ilaria Rodella

Serie tv: detective per caso
di Valentina Pigmei

L’ultima

Internazionale Kids è in edicola, sull’app (App Store e Google Play) e in abbonamento.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it