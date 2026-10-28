Questo articolo è uscito sul numero 86 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 14 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.
Anche questo mese le vostre lettere ci hanno colpito, divertito e stupito. Erano tante e così interessanti che abbiamo tolto qualche disegno per riuscire a pubblicarle tutte (ma senza riuscirci!). Ci avete già dato due bellissime idee: un numero speciale fatto solo di lettere e un incontro “Cercasi sosia” in ogni città d’Italia, che ne dite?
Nel frattempo, nella pagina delle lettere, potete leggere cosa pensano le vostre coetanee e i vostri coetanei dei social media, della scuola, dell’amicizia e dei personaggi dei manga. E, se pensate che una lettera non basti, potete sempre scendere in piazza. Come stanno facendo migliaia di ragazze e ragazzi in Francia, Belgio e Italia per chiedere scuole migliori, più insegnanti e maggiori investimenti nell’istruzione. Non sembrano richieste assurde, eppure per farsi ascoltare bisogna organizzare manifestazioni, preparare cartelli e tirare fuori i megafoni.
L’articolo di copertina invece è sulla musica: perché alcune canzoni ci fanno venire i brividi e altre ci lasciano completamente indifferenti? La risposta ha a che fare con il nostro cervello e con i nostri ricordi. Per questo, anche se le note sono le stesse, ognuno di noi ha in testa una canzone diversa.
Sommario del numero
Lettere
Un momento imbarazzante: puzzette
di Cristina Portolano
Giro del mondo
Notizie dalla scuola
In copertina: la musica in testa
Cricket, Stati Uniti
In copertina: una conchiglia da ascoltare
Smithsonian e Acoustics Today, Stati Uniti
Gioco: cheeeeese!
Georges, Francia
Fumetto: Carlotta superflash, n. 23
di Silvia Vecchini e Sualzo
Ambiente: l’orso in valigia
Dein Spiegel, Germania
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Domande incrociate: perfetta
di Susanna Mattiangeli
Questionario: tasche
Poster: la scuola non lascia fuori nessun*
di Alessandra Marianelli - Luchadora
Attualità: la scuola si ribella
Scrittura: storie in partenza
di Antonella Lattanzi
Gioco: supereroi
Gigantes, Uruguay
Scienza: matematica delle scimmie
Science News Explores, Stati Uniti
In redazione: come scegliamo le foto
Test: che foresta sei?
Fumetto: segrete e prigioni
Biscoto, Francia
Storia: la prima persona transgender
The Conversation, Stati Uniti
Riviste: in giro per il mondo
Confronto: troppo calcio?
The Week Junior, Regno Unito
Recensioni: libri e film
Portfolio: spose bambine
di Elise Blanchard
Filosofia: cos’è un simbolo?
di Ilaria Rodella
Serie tv: detective per caso
di Valentina Pigmei
L’ultima
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Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it