Questa volta l’attacco aveva un obiettivo in più: liberare il popolo iraniano dal regime oppressivo degli ayatollah. È risaputo infatti che uno dei ruoli centrali di Israele in Medio Oriente è quello di portare la libertà ai popoli della regione con jet da combattimento e bombardieri.

Le sirene hanno rotto il silenzio del sabato mattina in tutto Israele. Non tanto per esortare i civili a correre nei rifugi, quanto piuttosto per annunciare lo scoppio della guerra, quasi come una fanfara trionfante. Dopo più di una settimana di incertezza snervante, tra la tensione dell’attesa di un conflitto ripetutamente descritto come inevitabile e la debole speranza che la diplomazia potesse ancora prevalere, la guerra alla fine era arrivata.

Lo stesso uomo che, più di ogni altro nella storia di Israele, ha lavorato instancabilmente per mettere i cittadini gli uni contro gli altri, per incitare e infiammare, per suscitare un odio senza precedenti tra loro; l’uomo che ha un mandato di arresto internazionale pendente sulla sua testa per crimini contro l’umanità, quest’uomo ora esprime preoccupazione per l’unità del popolo iraniano e per la sua lotta contro la tirannia. Sarebbe comico se non fossero in gioco tante vite.

“La nostra operazione creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano possa prendere in mano il proprio destino”, ha twittato Netanyahu poco dopo l’inizio dell’attacco. “È giunto il momento per tutte le popolazioni iraniane – persiani, curdi, azeri, beluci e ahwazi – di liberarsi dal giogo della tirannia e realizzare un Iran libero e pacifico”.

Improvvisamente, la vita degli iraniani è diventata molto cara agli israeliani, tanto da essere disposti a trascorrere lunghe notti nei rifugi antiaerei, pronti a subire pesanti perdite , a condizione che i piloti di Israele portino la buona notizia della libertà, o almeno l’uccisione della leadership iraniana e la distruzione degli impianti nucleari e delle infrastrutture dei Guardiani della rivoluzione.

Ma la retorica della solidarietà si è dissolta quasi con la stessa rapidità con cui era apparsa. Quando hanno cominciato a emergere le notizie delle vittime civili – in particolare della scuola elementare femminile di Minab, dove circa 150 bambini sono stati uccisi in quello che sembra essere stato un attacco aereo israeliano, la presunta preoccupazione per il popolo iraniano si è rivelata inconsistente.

So già che, con poche eccezioni, non ci si può aspettare in Israele reazioni empatiche alla strage di palestinesi; che la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica ebraica in Israele non solo non piange, ma esulta apertamente per ogni morte palestinese, in qualsiasi circostanza. Ma non immaginavo che una simile sete di sangue avrebbe accompagnato il bombardamento a morte di bambine in uniforme scolastica, soprattutto dopo che tanti israeliani si erano affrettati a dichiarare che non era il popolo iraniano il nostro nemico, ma il regime.

Nel giro di cinque ore, il mio post ha accumulato centinaia di commenti pieni di odio e la solita raffica di minacce e insulti bombardava la mia casella di posta. Alcuni negavano che l’incidente fosse avvenuto o sostenevano che era stato il regime iraniano a bombardare la sua scuola. Una parte più consistente si rallegrava dell’uccisione delle ragazze.

Non meno deprimente, e prevedibile, è stato il modo in cuii leader dell’opposizione ebraica si sono schierati con entusiasmo e in modo automatico a sostegno di Netanyahu e a favore della guerra. “Voglio ricordare a tutti noi: il popolo ebraico di Israele è forte. L’esercito e l’aviazione sono forti. La potenza più forte del mondo è con noi”, ha twittato Yair Lapid. “In momenti come questi restiamo uniti e vinciamo insieme. Non c’è coalizione né opposizione, c’è solo un popolo e un esercito, con tutti noi al loro fianco”.

Perfino Yair Golan, presidente del partito dei Democratici, che dovrebbe essere il più a sinistra dei sionisti, ha mantenuto un atteggiamento educatamente contenuto e ha offerto pieno sostegno alla guerra. “Le forze armate e di sicurezza stanno agendo con forza e professionalità”, ha scritto. “Hanno il nostro pieno sostegno”.

Naftali Bennett, il candidato principale per prendere il posto di Netanyahu alle prossime elezioni, è rimasto indietro rispetto ai suoi colleghi perché ha dovuto aspettare la fine dello Shabbat prima di poter twittare. Poi si è prontamente allineato allo sforzo bellico. “Sostengo pienamente le forze armate, il governo di Israele e il primo ministro per l’operazione Roaring lion. L’intero popolo di Israele è con voi fino a quando la minaccia iraniana non sarà distrutta”, ha dichiarato.