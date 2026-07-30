Le raccomandazioni sono sempre le stesse: bere acqua, restare in casa o in ufficio nelle ore più calde. Ma non tutti possono seguirle. C’è chi lavora all’aperto: nei campi, nell’edilizia o facendo consegne a domicilio . E c’è chi vive in case poco isolate dal punto di vista termico o senza condizionatori. Per anziani soli, famiglie con un reddito basso e chi abita in case con molti coinquilini o parenti, restare a casa può significare continuare a essere esposti a temperature molto alte.

A metà luglio l’estate italiana conta già tre ondate di calore. La terza è stata particolarmente intensa nelle regioni centro-meridionali . A Napoli, il 21 luglio, la temperatura percepita ha raggiunto i 38 gradi , mentre la media del mese è di 25,5 . Un’ondata di calore è un periodo di temperature insolitamente alte rispetto alle condizioni climatiche di un territorio, che dura per più giorni consecutivi.

Non ha scelto l’orto consultando la mappa online dei rifugi climatici. Ci viene da prima che il comune pubblicasse l’elenco, all’inizio di luglio. E comunque non c’è una segnaletica che permetta di riconoscere il luogo come uno degli spazi in cui cercare sollievo durante le giornate più calde.

All’orto botanico di Napoli novemila piante rendono l’aria più fresca rispetto alle strade vicine. Su una panchina, all’ombra, un anziano passa seduto diverse ore. “Vengo qui da anni, non sapevo fosse un rifugio climatico”, racconta. Abita a pochi minuti dall’orto e in casa ha il condizionatore, ma preferisce stare tra gli alberi. “L’aria condizionata fa male”, dice.

Nel capoluogo campano ce ne sono circa sessanta: parchi, giardini, chiese, biblioteche, la stazione centrale e un centro culturale. C’è anche l’orto botanico. Bagni e fontanelle non mancano, ma gli orari sono un limite: nel fine settimana l’orto non è aperto e nei giorni feriali chiude alle 14 o alle 16, quando il caldo può essere ancora forte.

È per offrire un’alternativa pubblica che nasce l’idea dei rifugi climatici: “Luoghi dove si può andare gratuitamente, capaci di garantire una temperatura significativamente inferiore rispetto ad altri posti”, spiega Carmen Guida, ricercatrice del dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale dell’università Federico II di Napoli.

La causa non è stata ancora accertata, ma tra le ipotesi c’è quella di un malore legato alle temperature alte: quel giorno la massima ha raggiunto i 33 gradi: un valore inferiore ai picchi registrati durante le ondate di calore di questa estate, ma comunque rischioso per chi rimane esposto al sole per molte ore.

Per avere dati completi sui decessi attribuibili al caldo nell’estate 2026, anche per la città di Napoli, bisognerà aspettare la fine della stagione. Un episodio, però, ha attirato l’attenzione di parte dell’opinione pubblica del capoluogo campano. Il 24 giugno un uomo di 57 anni è stato trovato morto in piazza Municipio, vicino alla fontana del Nettuno, in centro.

I rifugi sono una risposta d’emergenza a un rischio sanitario spesso sottovalutato. Il caldo raramente compare come causa diretta di morte, ma può aggravare diverse patologie. Secondo i dati preliminari pubblicati dalla rete EuroMomo , tra il 22 e il 28 giugno, durante l’ondata di calore che ha colpito soprattutto l’Europa occidentale si sono registrati più di diecimila decessi in più rispetto alle stime. Oltre novemila hanno riguardato persone di almeno 65 anni.

La mappatura dei rifugi climatici di Napoli è nata dal basso, grazie al lavoro dell’associazione Cleanap, ed è stata successivamente adottata dal comune in collaborazione con l’università Federico II. La rete è ancora sperimentale e partecipativa. Tra i luoghi individuati come rifugi prevalgono parchi, giardini e chiese vicini al centro, mentre sono pochi i luoghi al chiuso e quelli nelle periferie.

“È ancora una rete potenziale”, spiega Emiliana Mellone di Cleanap. Per ciascun punto sulla mappa sono riportati orari, accessibilità, servizi e fontanelle vicine. Un questionario permette inoltre di segnalare eventuali problemi. “Le stime sul comfort termico sono teoriche, perché le condizioni effettive dipendono dall’orario, dalla ventilazione e dall’affollamento”, precisa Mellone.

Il parco Re Ladislao, nel centro storico, è uno dei luoghi indicati. Qui la distanza tra quanto suggerisce la mappa e la realtà è evidente: a mezzogiorno gran parte dello spazio è esposta al sole e nessuno sembra usarlo per ripararsi dal caldo. “Un parco non può essere considerato per intero un rifugio climatico, dipende dall’orario e dalla presenza di alberi”, precisa Mellone.

Secondo Guida, per stabilire se un luogo possa davvero essere considerato un rifugio climatico bisogna valutare diversi parametri. Tra loro, le caratteristiche strutturali e microclimatiche: la presenza di sistemi di raffreddamento, l’isolamento termico, la quantità e la qualità della vegetazione e la disponibilità di acqua. Conta poi l’accessibilità: lo spazio dev’essere gratuito, dotato di servizi minimi e raggiungibile senza che il tragitto esponga le persone a un ulteriore stress termico. Infine, bisogna considerare la distribuzione dei rifugi sul territorio.