Maschio etero in coppia aperta a senso unico. Io e mia moglie abbiamo aperto la coppia solo per lei e solo con le donne, perché potesse esplorare il suo lato bisessuale. Sono fiero di lei per aver deciso di dichiararsi e volevo che si sentisse soddisfatta. Quando lo abbiamo deciso, pensavo ingenuamente che le sue esperienze sarebbero state solo sessuali. Ma poi lei si è invaghita e adesso ha una fidanzata. Si ferma a dormire da lei un paio di sere alla settimana. Quando è lì, io mi ingelosisco e sto davvero male. Ha addosso la classica energia che danno le relazioni all’inizio e non fa che parlare di questa fidanzata. Gelosia a parte, sento che per lei non sono una priorità. Spero che con il tempo il mio stato d’animo migliori. Per il resto, tra noi va tutto bene. Io sono molto innamorato e voglio sostenerla. Una coppia aperta a senso unico può funzionare? Ho ragione di sentirmi come mi sento? E cosa posso fare per sentirmi meglio? Il ragionamento, quando si parlava di aprire la coppia solo per lei, era che non potrei mai soddisfare il suo desiderio di femminilità. Io però, essendo etero, non ho dei desideri “insoddisfatti”.

– Home Alone

Tua moglie non è certo la prima bisessuale a dichiararsi dopo aver scelto la monogamia con un partner del sesso opposto, per poi chiedere il permesso di andare con altre persone senza concederlo al coniuge eterosessuale. Dal momento che tu sei etero e che a casa di fica non ne gira (almeno quando in casa c’è la sua), non hai diritto allo stesso margine d’azione. Ma come tua moglie dimostra, HA, in giro lei non si procura soltanto della fica. Fuori della coppia non si limita a soddisfare uno specifico desiderio, che in effetti tu non puoi esaudire, ma ottiene molto di più: varietà, avventura, esperienze uniche, energia da relazione appena nata e due notti fuori casa alla settimana. Perché per te non dovrebbe essere lo stesso? Non per pareggiare i conti, ma per sentirti un partner alla pari, che in quanto tale ha diritto a regole, trattamento e vantaggi equi.

Non mi sembra poi che foste allineati sulle conseguenze dell’apertura della coppia. Tu, a quanto pare, hai dato per scontato o immaginato che tua moglie altrove avrebbe cercato sesso e solo sesso, mentre lei si è innamorata e ha una fidanzata. Accettare la coppia aperta a senso unico non equivale ad accettare il poliamore a senso unico. Se tu non hai accettato quello, HA, tua moglie non aveva il diritto di aspettarselo né di importelo.

Ciò detto, le coppie aperte a senso unico possono funzionare, HA, ma funzionano meglio quando chi dei due non cerca sesso altrove lo fa perché non gli interessa, o perché lo eccita il gioco di potere di farsi proibire qualcosa a cui coniuge ha diritto. Tra voi, in pratica, potrebbe funzionare se a te piacesse il cuckolding. Che a te non piace.