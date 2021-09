“Questa scena nasce in un giorno del novembre del 2020, in piena zona rossa”, spiega nel video Andrea Segre, regista del film Welcome Venice. “Stavamo girando a Giudecca e siamo andati nelle barene, le zone lagunari a sud di Venezia”.

Il film racconta la storia di Pietro e Alvise, due eredi di una famiglia di pescatori, e della trasformazione dell’identità di Venezia. Mentre Pietro vorrebbe continuare a pescare, Alvise tenta di entrare nell’élite del potere immobiliare della città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia, in un racconto su come sta cambiando il mondo.

Welcome Venice, nelle sale italiane dal 9 settembre, è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia.

Andrea Segre è un regista e documentarista italiano. Ha scritto e diretto numerosi documentari e lungometraggi, tra cui Molecole (2020), Il pianeta in mare (2019) e L’ordine delle cose (2017).