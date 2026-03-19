Nella seconda parte del documentario del Guardian sulla Cisgiordania, il giornalista Matthew Cassel racconta cosa significa vivere ogni giorno sotto un’occupazione militare israeliana sempre più opprimente.

Partendo da Betlemme e arrivando fino a Nablus, Cassel prova a capire se è ancora possibile creare uno stato palestinese in presenza di una rete di insediamenti estesa e radicata, della violenza dei coloni e della determinazione con cui ogni giorno le autorità israeliane fanno di tutto per impedirlo.