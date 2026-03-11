Lo stato di Palestina è riconosciuto da molti paesi del mondo e da varie organizzazioni internazionali, ma il suo territorio e la sua popolazione rischiano di essere cancellati: il governo israeliano promuove leggi sull’annessione della Cisgiordania, l’espansione degli insediamenti accelera e la quotidianità dei palestinesi diventa ogni giorno più difficile e precaria. Dall’inizio della guerra con l’Iran la violenza dei coloni è cresciuta ulteriormente, con continui attacchi alle comunità arabe ed espulsioni di intere famiglie.

In un video del Guardian diviso in due parti, il giornalista Matthew Cassel attraversa la Cisgiordania per documentare la vita sotto un’occupazione ogni giorno più asfissiante. Partendo da Hebron e spostandosi verso nord, Cassel incontra persone di diverse generazioni per capire cosa significa per loro l’idea di uno stato palestinese.