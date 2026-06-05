Oggi i social media pubblicizzano trattamenti come botox e filler a prezzi molto vantaggiosi, e con pochi clic è possibile fissare un appuntamento. Ma c’è un problema: in Francia, per esempio, il 40 per cento delle iniezioni di botox è realizzato in strutture non autorizzate e da personale non formato, con rischi per i pazienti. Un fenomeno che si è diffuso in tutta l’Europa.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che gli interventi e i trattamenti estetici sono cresciuti in tutto il mondo, con un aumento del 40 per cento dal 2020. Inoltre, ricostruisce quali sono i pericoli di affidarsi a centri non in regola e come si sta cercando di regolamentare il settore.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
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